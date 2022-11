Subaru Impreza 2023: la sesta generazione

Sono passati già tre decadi da quando il mondo dell’auto ha visto arrivare sulle scene questa vettura, che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in questo mondo. Stiamo parlando della Subaru Impreza, che grazie anche ai successo ottenuti nei rally, ha ottenuto una fama planetaria ed è divenuta un’icona, nonché un vero oggetto del desiderio per tanti appassionati. Oggi, la sua storia non si è fermata e, anzi, al Salone di Los Angeles viene presentata la sua sesta generazione.

Un design che evolve

La nuova Impreza si presenta con un design cambiato rispetto alla passata generazione, che prende spunto in modo sensibile dalla Crosstrek (XV sul mercato europeo). L’anteriore si sviluppa in modo inclinato, mentre la mascherina esagonale ha un disegno più moderno e sportivo. Nella sezione posteriore, la Subaru mantiene la coda “tronca” e opta per dei nuovi fari che uniscono i passaruota e il portellone. A Los Angeles, poi, è stato presentato anche l’allestimento RS che prevede uno stile ancora più vivace e sportivo con dettagli e cerchi da 18” di colore nero e sedili in tessuto nero con cuciture rosse.

Miglioramenti al telaio

L’ultima generazione di Impreza migliora anche dal punto di vista dinamico, merito di una rigidità torsionale aumentata del 10% tramite a una sequenza di accorgimenti al telaio. Secondo Subaru, queste novità permettono maggiori prestazioni, una guida più confortevole e un abitacolo silenzioso. Chi siede all’interno della compatta giapponese può farsi intrattenere dal sistema Starlink Multimedia Plus da 11,6” che ha esordito per la prima volta nel 2021 sulla WRX. Dal display verticale si danno gli input necessari per azionare Android Auto e Apple CarPlay wireless, la climatizzazione e i sistemi di assistenza alla guida. Sulla nipponica è presente, inoltre, il pacchetto EyeSight Driver Assist che include la frenata d’emergenza con riconoscimento di bici e pedoni, l’Automatic Emergency Steering, il Blind Spot Detection e l’avviso del sedile posteriore occupato quando si lascia l’auto.

Subaru Impreza: resta fedele al boxer

Le Impreza sotto al cofano, di base, hanno il 2.0 4 cilindri boxer da 154 CV e 197 Nm, mentre la RS monta il più performante 2.5 boxer da 185 CV e 241 Nm. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate alla trazione integrale e all’Active Torque Vectoring che aumenta le capacità della vettura di danzare nelle curve. La 2.0 sfrutta un cambio automatico CVT, mentre la RS ha un automatico a 8 rapporti con paddle al volante.