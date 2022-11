Renault e Black Friday 2022: offerte e modelli in sconto

Renault e Black Friday 2022 sono un binomio che anche quest’anno permetteranno agli automobilisti di acquistare auto scontate della Casa del Rombo nel mese in cui cade l’ormai famoso “venerdì nero”. In questo periodo, infatti, la clientela potrà approfittare delle offerte auto Renault, ovviamente disponibili per un periodo limitato.

Renault Black Friday 2022: offerte auto e migliori sconti

Come ogni anno, anche nel 2022 il Black Friday cadrà esattamente il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento americano che è anche l’ultimo del mese di novembre. Facendo un rapido calcolo, quest’anno il giorno dedicato agli extra sconti andrà in scena il prossimo 25 novembre. Ciò nonostante, molte aziende fanno partire sconti e promozioni molti giorni prima, proprio come le offerte auto Renault, disponibili durante la settimana del Black Friday.

Renault Captur

Praticamente qualsiasi vettura della Casa francese, nel suddetto periodo potrà essere acquistata ad un prezzo molto conveniente. Entrando nel dettaglio, scopriamo che il Costruttore d’oltre alpe proporrà la medesima formula che ha caratterizzato le promozioni dello scorso anno. Ad esempio, la gettonatissima Renault Captur, sarà proposta a partire da 11.450 euro, sia in pronta consegna che con finanziamento, in alternativa sarà disponibile a 13.450 euro senza finanziamento.

La promozione con finanziamento dedicata al SUV di segmento B targato Renault funziona così nel dettaglio: la vettura viene offerta ad un prezzo di 11.450 euro. Di questa somma sarà necessario versare un anticipo di 2.750 euro, mentre l’importo totale del credito è pari a 10.343,73 euro.

Renault Kadjar

Chi desidera una vettura più spaziosa potrà optare per il C-SUV Renault Kadjar, in grado di ospitare comodamente cinque persone adulte e i loro bagagli, offrendo tecnologie e motori efficienti e di ultima generazione. Durante la settimana del Black Friday, sarà possibile acquistare questo modello ad un prezzo di 18.950 euro. Comes e non bastasse, per gli esemplari in pronta sarà possibile usufruire di ulteriori 3.150 euro di vantaggi.

Supervalutazione usato

Tra le varie Offerte della Casa del Rombo segnaliamo inoltre una promozione che durerà fino alla fine del mese di novembre e riguarderà tutta la gamma Renault, compresa la nuova Austral (test drive della nuova Renault Austral). Questa promo offre la supervalutazione dell’usato in permuta, con ulteriori mille euro oltre il valore di quotazione. L’offerta prevede anche un TAN del 5,49% e un TAEG dell’8,21%. Per poter accedere a questa offerta sarà però necessario avere un’auto da rottamare, immatricolata dopo il primo gennaio del 2001 e di proprietà dell’acquirente da almeno sei mesi.

Renault Clio

Gli sconti Renault durante il Black Friday 2022 includono anche la nuova Clio. La citycar di segmento B con il nuovo motore Tce con 100 cavalli, disponibile da 199 euro al mese, senza anticipo. Questa offerta sarà disponibile anche nei giorni successivi, fino alla fine del mese di novembre. La versione “ Clio Generation” potrà invece essere acquistata a 10.250 euro, sia in caso di permuta o di rottamazione abbinata al relativo finanziamento (offerta valida per tutto novembre). La versione Sporter Moschino (con permuta o rottamazione) viene proposta a 9.950 euro.