Kia Brick To The Future: la EV6 diventa un’opera d’arte fatta di Lego

Kia Brick To The Future è un’opera artistica di forte impatto realizzata con mattoncini lego e ritrae le forme dell’elettrica EV6 in grandezza naturale.

La vettura 100% elettrica Kia EV6, oltre a poter vantare di essere la prima auto coreana ad aver vinto l’ambito premium Car Of The Year, assegnato nel 2022, è anche fonte d’ispirazione per creazioni artistiche di elevato spessore. Dopo essere diventata la “musa ispiratrice” per l’opera “Moving Inspiration” entrata nella collezione permanente del MAUTO, l’elettrica targata Kia è diventata protagonista di una nuova iniziativa speciale battezzata Brick To The Future.

Kia Brick To The Future: potere all’ispirazione

Caratterizzato da un forte impatto emotivo e comunicativo, Kia Brick To The Future celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico come il mattoncino LEGO. Questo iconico “gioco” che conosciamo tutti fin da bambini rappresenta l’emblema dell’estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, così come l’EV6 è per Kia il simbolo di un nuovo percorso che permetterà al brand coreano di percorrere una strada che la porterà verso una mobilità sempre più sostenibile.

Realizzata da Riccardo Zangelmi

L’opera è composta da una Kia EV6 realizzata in scala 1:1 utilizzando esclusivamente mattoncini Lego ed ha ha richiesto più di 800 ore di lavoro. Questa impresa “titanica” è stata commissionata dal costruttore di Seul alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano. Il risultato finale è a dir poco stupefacente e può vantare dettagli originali dalla forte personalità della EV6, come i suoi distintivi gruppi ottici che si sposano con il raffinato design della vettura.

L’intera realizzazione dell’opera è stata documentata in un filmato che mostra le varie fasi esecutive del progetto, dall’ideazione all’esecuzione, fino ad arrivare alla fase finale caratterizzata dalla presentazione del completamento dell’opera.

Un futuro elettrizzante

Ricordiamo che la Kia EV6 è solo il primo dei 14 modelli di Kia 100% elettrici che verranno lanciati sul mercato entro il 2027. Realizzata sulla piattaforma E-GMP, sviluppata esclusivamente per vetture full electric, la vettura sarà affiancata a breve dalla EV9, futuristico SUV 100% elettrico dotato i 3 file di sedili e di un’autonomia di ben 500 km.

Giuseppe Bitti, Managing Director & COO di Kia ha dichiarato: