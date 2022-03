KIA EV6: l’auto dell’anno 2022 è elettrica

Il rivoluzionario SUV elettrico coreano si aggiudica il prestigioso riconoscimento e scrive un pezzo di storia del Brand

La prima volta di una KIA è speciale, parla elettrico e si scrive EV6, è questo il modello a cui è stato assegnato per il 2022 il prestigioso riconoscimento di auto dell’anno! Per la seconda volta la Casa coreana sale sul podio, la prima fu nel 2019 con la Ceed, ma in questa occasione si prende, con merito, il gradino più alto, scalzando dalla vetta due avversarie di tutto rispetto, anch’esse elettriche, come la Megane E-Tech e la Hyundai Ioniq 5.

Un premio storico per KIA

Con la EV6 si scrive un pezzo di storia del Brand, perché la vettura coreana non solo ha portato un vento di novità sul mercato e in gamma, grazie ad una tecnologia avanzata che si esprime a partire da una design che sembra quello di un concept; ma ha consentito al costruttore in questione di ricevere per la prima volta il titolo di Auto dell’anno. Lunga 4,70 m, con uno stile in cui linee opposte confluiscono in un’ipnotica armonia, la KIA EV6 nasconde sotto pelle un cuore elettrico composto da 2 unità, montate rispettivamente sui due assi, per offrire la trazione integrale, ed un potenza complessiva di da 325 CV. La batteria da 77,4 kWh offre un’autonomia dichiarata di circa 500 km. A listino c’è anche una variante a trazione posteriore con 229 CV ed autonomia ampliata fino a 528 km con un prezzo di partenza di 49.500 euro rispetto ai 53.000 che rappresentano il costo base della variante AWD.

60 giornalisti, 39 auto candidate, 1 solo modello vincente

L’elezione dell’auto dell’anno 2022 si è svolta nella sede del Salone dell’Auto di Ginevra, anche quest’anno orfana della prestigiosa manifestazione, con 60 giornalisti accorsi da ogni parte del globo per eleggere la vincitrice assoluta. Si è partiti da 39 auto iniziali, per arrivare ad un podio con la KIA EV6 che è salita più alto della Renault Megane E-Tech, seconda, e della Hyundai Ioniq 5, terza classificata. Il SUV KIA ha totalizzato 279 punti, superando di 14 lunghezze l’avversaria francese, e di 18 punti la Ioniq 5. Ai piedi del podio troviamo la Peugeot 308, con 191 punti, poi, a seguire, la Skoda Enyaq, la Ford Mustang Mach-E, la Cupra Born. In pratica, nelle prime 7 classificate solamente la vettura del Leone ha un’alimentazione termica: un particolare figlio dei tempi che sottolinea la direzione in cui sta andando il mercato, o, perlomeno, la tendenza delle case automobilistiche.

