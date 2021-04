Kia EV6: prezzi, allestimenti e promozioni

La grande novità 100% elettrica del marchio coreano si prepara al debutto commerciale: tre versioni, due tecnologie di trasmissione, fino a 510 km di autonomia e 585 CV.

A poco più di un mese dall’anteprima ufficiale (che, a sua volta, seguiva “a stretto giro di posta” il taglio del nastro della “cugina” Hyundai Ioniq 5), Kia EV6 debutta in fase di lancio commerciale. Una “big news”, in quanto si tratta del primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare E-Gmp (Electric Global Modular Platform) attraverso la quale il Gruppo Hyundai prevede lo sviluppo di ben 23 modelli ad alimentazione 100% elettrica entro il 2025. Kia EV6 porta quindi su di se i galloni di vettura-capofila del “nuovo” corso del colosso coreano, tanto dal punto di vista dell’alimentazione a zero emissioni, quanto in materia di evoluzione dello stile.

Gli allestimenti

La nuova gamma Kia EV6 (le batterie sono agli ioni di litio da 77,4 kWh di capacità e 800V di capacità di carica, per ottenere dal 10% all’80% di energia in appena 18 minuti) si articola su tre versioni, che riassumiamo di seguito.

EV6 “base” ;

; EV6 GT-line ;

; EV6 GT.

Kia EV6 “base” viene a sua volta proposta in due declinazioni, differenti per layout di alimentazione e per potenza: Rwd da 229 CV, e Awd da 325 CV. Per la variante di media gamma GT-Line, unica soluzione powertrain è Awd da 325 CV. Salendo (notevolmente) nelle proposte, Kia EV6 GT punta tutto sulle performance pure: declinata anch’essa esclusivamente in versione Awd, eroga ben 585 CV e viene dichiarata per valori prestazionali di assoluto livello: 260 km/h la velocità massima, e 3”5 richiesti per lo scatto da 0 a 100 km/h. L’autonomia massima dichiarata è di, rispettivamente, 510 km (EV6 “base” Rwd), 490 km (EV6 “base” Awd), 490 km (EV6 GT-line) e 400 km (EV6 GT).

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di listino.

Kia EV6 “base” . Versione Rwd 229 CV: 49.500 euro; versione AWD 325 CV: 53.000 euro;

. Versione Rwd 229 CV: 49.500 euro; versione AWD 325 CV: 53.000 euro; Kia EV6 GT-line . Versione AWD 325 CV: 61.000 euro;

. Versione AWD 325 CV: 61.000 euro; Kia EV6 GT. Versione AWD 585 CV: 69.500 euro.

Accede agli Ecobonus

Tranne che per la declinazione alto di gamma GT, l’intera lineup Kia EV6 dà ai propri acquirenti la possibilità di avere accesso agli Ecoincentivi ministeriali (rifinanziati con la legge di Bilancio 2021) per l’acquisto di un’auto elettrica, con o senza rottamazione. A questi, Kia aggiunge le promozioni-Casa, con le quali il vantaggio cliente arriva a 7.500 euro (senza rottamazione) oppure fino a 10.500 euro (con rottamazione).

La formula post-vendita 7+7+7 “senza pensieri”

Compreso nel prezzo, per tutte le versioni di Kia EV6 c’è il pacchetto 7+7+7:

7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato;

7 anni di manutenzione ordinaria prepagati;

7 anni di traffico per i servizi online UVO Connect.

È anche prenotabile online, fino al 30 aprile

Per chi decida di ordinare un esemplare di Kia EV6, resta – entro la fine di aprile – la possibilità di procedere online, con ulteriori vantaggi esclusivi oltre all’abbonamento, per un anno, al network di ricarica Ionity ed al servizio Kia Charge Plus attraverso il quale si può accedere a più del 90% della rete di colonnine per la ricarica presenti in Italia. In questo caso, oltre ad un voucher prepagato per 1.000 km di ricarica presso le colonnine Ionity e KiaCharge, il beneficio sul prezzo dell’energia è nell’ordine di uno sconto medio del 12%.

I principali equipaggiamenti

In perfetta corrispondenza con il ben noto criterio Kia nella cura e nella definizione degli allestimenti, la novità EV6 si presenta decisamente ben fornita quanto a dotazioni già nella configurazione di accesso alla gamma.

Kia EV6

Cerchi in lega da 19”;

Gruppi ottici Full Led con tecnologia a riflessione;

Finestratura posteriore oscurata;

Rivestimento in tessuto misto pelle in tinta nera per i sedili;

Sistema di riscaldamento per volante multifunzione e sedili;

Doppio display da 12.3” a connettività Apple CarPlay ed Android Auto;

Infotainment con visualizzazione dei servizi UVO Connect e Kia Navigation System per l’aggiornamento da remoto, mediante tecnologia over-the-air, della cartografia;

Forward Colision Avoidance system (Fca) con funzione Junction di monitoraggio agli incroci;

Lane Following Assist (Lfa);

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e visualizzazione delle linee-guida dinamiche;

Smart Key;

Sistema di ricarica wireless per i device portatili;

Dispositivo di monitoraggio angoli ciechi Blind-spot Collision Avoidance Assist.

Kia EV6 GT-Line

La dotazione aggiunge, all’equipaggiamento standard, quanto segue:

Gruppi ottici Full Led con fascio adattivo intelligente;

Mood Lamps;

Portellone ad apertura intelligente;

Sedili multiregolazione a comando elettrico (quello del conducente con funzione Memory) e sistema Relaxion (combinazione di Relax e Position), ovvero frutto di uno studio sull’ergonomia che sulla base del posizionamento del sedile scarica in maniera ottimale il peso del corpo sull’intera superficie di appoggio;

Impianto di climatizzazione e riscaldamento a pompa di calore;

Impianto audio Meridian Premium Sound System;

Modulo infotainment con Head-up Display a realtà aumentata;

Blind-spot View Monitor;

Surround View Monitor;

Parking Collision Avoidance Assist;

Remote Smart Parking Assist;

Sistema di frenata autonoma d’emergenza con funzione di svolta e attraversamento;

Highway Driving Assist, che si incarica di mantenere il veicolo al centro della propria corsia durante la marcia in autostrada ed è di supporto al guidatore, in tutta sicurezza, nei cambi di corsia mediante una scannerizzazione dello spazio intorno alla vettura e, quindi, agendo sullo sterzo al semplice movimento dell’indicatore di direzione da parte del conducente.

Kia EV6 GT

Per la configurazione ai vertici della nuova lineup, l’equipaggiamento aggiunge, fra gli altri:

Cerchi in lega da 21” con un set di pneumatici Michelin high performance;

Impianto frenante potenziato;

Sedili anatomici con inserti in tinta “Neon” a contrasto.

