Grazie al nuovo piano di incentivi auto Lombardia, i cittadini della regione possono ora accedere a offerte straordinarie per veicoli a basse emissioni. Un esempio di rilievo è la possibilità di acquistare una Fiat Panda ibrida 1.0 70cv al prezzo di 7.950 euro. Questo è reso possibile da una combinazione di incentivi che include 4.000 euro di sconto Fiat per la rottamazione di veicoli inquinanti, 1.500 euro per chi sceglie il finanziamento e 2.500 euro di contributo regionale. L’offerta è valida per veicoli in pronta consegna immatricolati entro aprile 2025 e riservata ai residenti lombardi.

L’iniziativa regionale mira a promuovere la mobilità sostenibile rinnovando il parco auto circolante e riducendo il numero di vetture altamente inquinanti, come quelle di categoria Euro 0, 1 e 2, che superano le 900.000 unità secondo i dati ACI del 2023. Questo sforzo rappresenta un passo concreto verso un futuro più ecologico per la Lombardia.

Oltre alla Panda Hybrid, il programma include anche modelli del gruppo Fiat come la Grande Panda, 500e, 600e, E-Doblò e Abarth 500e, con incentivi regionali che possono arrivare fino a 3.500 euro. Anche i quadricicli elettrici sono coinvolti: ad esempio, la Fiat Topolino è disponibile a partire da 4.494 euro con rottamazione di un’auto o 6.002 euro con la rottamazione di un ciclomotore Euro 2.

Per beneficiare degli incentivi, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali: essere residenti in Lombardia, rottamare un veicolo inquinante, acquistare un’auto a basse emissioni e concludere l’acquisto presso una concessionaria autorizzata. È importante notare che i fondi sono limitati e che il bonus regionale non è cumulabile con altre agevolazioni statali.

Questo progetto rappresenta una sinergia virtuosa tra pubblico e privato, offrendo ai cittadini un’opportunità unica per adottare modelli elettrici e contribuire alla riduzione delle emissioni. Tuttavia, per approfittare di queste agevolazioni, è essenziale agire tempestivamente e rispettare i requisiti previsti.