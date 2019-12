Enjoy e la Guida Sicura: il car sharing incontra la sicurezza

Eni e ACI-SARA presentano il progetto “Enjoy e la Guida Sicura” che punta su 10 video istruttivi per imparare a guidare in sicurezza.

Il servizio di car sharing di Eni, Enjoy, ha lanciato un’interessante iniziativa realizzata in collaborazione con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA con l’obiettivo di promuovere la sicurezza in auto.

Enjoy: il car sharing che punta alla guida sicura

Frutto della partnership è il programma digitale Enjoy e la Guida Sicura, un progetto che si compone di 10 video istruttivi che saranno pubblicati sul sito di Enjoy. I filmati, realizzati con l’apporto degli istruttori dei Centri di Guida Sicura di ACI-SARA, contengono una serie di consigli e suggerimenti sui comportamenti corretti da tenere al volante.

Dieci video e un gioco a quiz per imparare come stare al volante

Al termine di ogni video è possibile accedere a un quiz a tempo in cui vengono poste delle domande relative alle tematiche presentate nel filmato appena visualizzato. Gli utenti registrati ad Enjoy possono così partecipare all’estrazione di 30 corsi di guida sicura offerti da ACI-SARA che si terranno a Lainate e a Vallelunga.

Sul sito del servizio di car sharing di Eni è già disponibile il primo video che ha come argomento le dotazioni di sicurezza implementate a bordo delle Fiat 500, ovvero le vetture che Enjoy mette a disposizione dei propri clienti nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna.

I successivi episodi andranno online nelle prossime settimane e tratteranno argomenti come la corretta posizione di guida, le tecniche di sterzata e frenata e il controllo della vettura in situazioni di pericolo, come avviene ad esempio in caso di acquaplaning o di perdita di aderenza su fondo bagnato o innevato.