Costo pedaggio autostradale: ecco come calcolarlo velocemente

Se, prima di partire per un viaggio in macchina, non sapete quanto vi potranno costare i pedaggi autostradali, non vi resta che calcolarli velocemente, sfruttando alcuni utilissimi servizi online.

Tra i tanti siti interessanti ed utili, possiamo selezionarne alcuni:

Cliccate qui per rimanere costantemente aggiornati sui tratti autostradali, sul traffico, le aree di servizio, la presenza di tutor…Inoltre, calcola in pochi click il vostro percorso, indicandone con precisione il costo.

Cliccate qui per visualizzare la mappa di Google: è un servizio semplicissimo ed estremamente efficace, visualizzando le indicazioni stradali necessari, con i prezzi degli eventuali pedaggi autostradali.

Cliccate qui per visitare un altro sito che offre la possibilità di calcolare il proprio tragitto (e relativi costi), in base al veicolo utilizzato.

Navigando nel web, molti altri siti possono rispondere a questa esigenza dell’automobilista, che ha, dunque, la possibilità di informarsi a 360 gradi sul viaggio che deve compiere.

photo credit: BottleLeaf via photopin cc