Honda, i 5 modelli più amati nel 2022

Quali sono i modelli Honda più amati dal pubblico italiano nel 2022? Honda è da sempre grande protagonista sia per quel che riguarda il mercato delle moto che quello degli scooter.

In quest’ultimo, in particolare, la fa quasi da padrona da ormai diversi anni, con la famiglia SH sempre al vertice della classifica delle vendite. Andiamo così a vedere insieme quali sono i 5 modelli più amati dagli italiani nell’anno in corso.

1 HONDA SH 125

È in assoluto lo scooter preferito dagli italiani. Non solo nel 2022. L’Honda SH 125 ha un design ricercato e maturo. Monta cerchi da 16” davanti e dietro, un telaio tubolare in acciaio, una forcella da 33 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico.

Il motore eroga 13 CV e 11 Nm, il disco anteriore è da 240 mm, il peso in ordine di marcia è di 133 kg e la sella è alta da terra 799 mm. Costa 3.790 euro.

Inoltre, se ai suoi 7.005 pezzi fino a luglio 2022 aggiungiamo gli oltre 3.000 pezzi della versione SH Mode 125 (più compatto ed economico, con i suoi 2.890 euro di prezzo di listino) possiamo ben capire quanto questo modello sia di gran lunga preferito rispetto a tutto il resto dal pubblico italiano.

2 HONDA SH 150

A seguire troviamo il fratello maggiore del 125. Ha la stessa estetica, la stessa ciclistica e la stessa dotazione. Anche in questo caso doppia ruota da 16”, telaio tubolare in acciaio e forcella telescopica da 33 mm.

L’altezza della sella da terra è di 799 mm, il peso in ordine di marcia è 134,1 kg e il motore ha una cilindrata di 156,9 cc e sviluppa una potenza di 16 CV e 14 Nm. Viene proposto al prezzo di 3.790 euro. E fino a luglio è stato venduto in 5.399 unità.

3 HONDA SH 350

Chiude il cerchio della famiglia SH, il più grande: il 350. È stiloso, performante e caratterizzato da una buona dotazione. Offre di serie il controllo della trazione, la smart key e la presa USB nel vano sottosella.

È spinto da un monocilindrico da 329,2 cc e 29 CV di potenza massima. Pesa 174 kg e ha una sella alta da terra 810 mm. Il suo prezzo di partenza è di 5.790 euro e fino ad oggi è stato venduto in ben 3.824 pezzi.

4 HONDA ADV 350

È il modello più nuovo in assoluto tra questi elencati. È il fratello minore dell’X-ADV anche se ha doti fuoristradistiche meno importanti. Ha un aspetto moderno, da crossover. Ha un manubrio largo e offre un gran comfort. Il vano sottosella è ampio, l’altezza da terra è di 800 mm e il peso è di 186 kg.

Monta il monocilindrico da 330 cc da 29 CV e viene proposto con un prezzo di partenza di 6.990 euro. Fino ad oggi è stato commercializzato in 3.515 unità.

5 HONDA X-ADV 750

Chiude la nostra rassegna il più grande e potente degli scooter Honda. In realtà è un ibrido: è un po’ maxi-scooter, un po’ moto. Offre una ciclistica da moto, performance notevoli e buone capacità off-road (leggero).

Le ruote a raggi, gli pneumatici tassellati, le sospensioni a lunga escursione e il manubrio largo sono i suoi principali punti di forza.

Poi c’è il bicilindrico parallelo da 745cc da ben 58,6 CV e un buon pacchetto elettronico. La sella è alta da terra 820 mm e il peso è di 236 kg. Costa 12.590 euro e fino ad oggi ha totalizzato 1.839 unità.