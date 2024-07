Nell’ambito della strategia “In Cina, per la Cina”, Volkswagen introduce un nuovo sub-brand focalizzato sul mercato cinese, presentando il primo modello, l’ID. UNYX. Questo e-SUV coupé si distingue per un design futuristico e un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intelligente, dotata di un avatar 3D personalizzabile. Con un’autonomia di oltre 600 chilometri, la ID. UNYX rappresenta l’avanguardia dei veicoli connessi intelligenti di Volkswagen.

Volkswagen punta a soddisfare le esigenze dei giovani cinesi con un prodotto che combina innovazione e stile. La Volkswagen ID. UNYX è stata sviluppata specificamente per il lifestyle urbano delle metropoli cinesi, ed è supportata da una rete di vendita dedicata con 40 negozi in 20 città. In questi spazi, gli acquirenti potranno sperimentare il veicolo attraverso tecnologie avanzate come la realtà virtuale e aumentata.

Secondo Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Brand China, “La nuova ID. UNYX amplia la gamma dei nostri modelli elettrici in Cina con un prodotto futuristico. Uniamo un design moderno a una trazione elettrica sostenibile e un’esperienza utente evoluta, perfetta per attirare i giovani clienti e fidelizzare quelli esistenti.”

Espansione della gamma

Entro il 2026, Volkswagen prevede di ampliare la gamma ID. UNYX con altri quattro modelli, includendo SUV e berline. Questo sub-brand è parte integrante del piano Volkswagen per la Cina, che mira a introdurre 34 nuovi modelli entro il 2030, rafforzando la posizione del marchio sul mercato cinese. Grazie alle joint venture con SAIC Volkswagen e FAW-Volkswagen, e al nuovo Volkswagen Smart E-Mobility Hub, la gamma di prodotti Volkswagen in Cina sarà ampliata con 16 nuovi modelli elettrici ID., 12 modelli a motore a combustione e sei modelli ibridi plug-in.

La ID. UNYX è stata sviluppata nel nuovo Innovation Center di Volkswagen a Hefei, in Cina orientale, un centro dedicato esclusivamente alla creazione di veicoli elettrici intelligenti per il mercato locale. La produzione avviene nello stesso sito, uno degli stabilimenti di veicoli elettrici più avanzati del Gruppo Volkswagen.

Caratteristiche Tecniche di Volkswagen ID. UNYX

L’innovativa HMI della ID. UNYX include un avatar 3D interattivo basato sull’intelligenza artificiale, personalizzabile tramite un’app e sincronizzabile con il veicolo. Questo avatar può assistere il conducente nelle conversazioni, migliorando l’interazione uomo-macchina.

Dal punto di vista tecnico, la versione base della ID. UNYX è dotata di un motore elettrico da 210 kW (286 CV) sull’asse posteriore, alimentato da una batteria da 77 kWh che consente un’autonomia fino a 621 km secondo lo standard CLTC (China Light-Duty Test Cycle). È prevista anche una versione a trazione integrale con due motori elettrici e una potenza complessiva di 250 kW (340 CV).

Design futuristico

Il design della ID. UNYX è distintivo e futuristico. Elementi come il logo Volkswagen dorato e il nome del modello riflettono qualità, affidabilità e sicurezza, valori associati a questa finitura in Cina. La parte anteriore è caratterizzata da fari a matrice di LED con una firma luminosa e un cofano dalle linee accattivanti. La silhouette laterale presenta una linea di carattere che si alza verso la parte posteriore, mentre il posteriore sportivo in stile coupé sfoggia fanali a LED tridimensionali e una scritta Volkswagen illuminata. Gli elementi LED articolati creano un effetto di luce fluttuante, integrandosi perfettamente con lo stile complessivo del veicolo.