Jaecoo J8, il lancio del maxi SUV in Kuwait

Jaecoo J8 è il nuovo maxi SUV di Omoda & Jaecoo, che è stato presentato in Kuwait in quanto portatore di lusso e tecnologia d’avanguardia

Con una conferenza stampa “From Classic, Beyond Classic” al Jumeirah Messilah Beach Hotel in Kuwait, Omoda & Jaecoo ha lanciato il brand Jaecoo. Mr. Hu Hanming, Counselor dell’Ambasciata Cinese in Kuwait ha assistito personalmente al reveal della Jaecoo J8. Tutti i partecipanti all’evento hanno potuto osservare da vicino diversi modelli della gamma Omoda & Jaecoo. Il fuoristrada di lusso Jaecoo J8 con le sue capacità off-road ai vertici della categoria ha mostrato la perfetta combinazione di lusso moderno e intelligenza fuoristradistica.

Innovazione nel campo del fuoristrada

Jaecoo ha introdotto per la prima volta la tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring nel J8, conferendo al sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System) qualità evolute di “lusso moderno”. La tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring è in grado di fornire una coppia massima di 1.800 Nm a entrambe le ruote posteriori, consentendo al veicolo di trarsi facilmente d’impaccio anche in caso di slittamento o perdita di potenza su tre delle quattro ruote, affidandosi a un solo pneumatico. Due bloccaggi intelligenti del differenziale a controllo elettronico possono regolare in tempo reale la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori, migliorando la stabilità in curva alle alte velocità e rendendo la guida più flessibile.

La tecnologia di trazione integrale Torque Vectoring è inoltre in grado di controllare con precisione la coppia trasmessa a ciascuna ruota e di regolare in modo intelligente la potenza del veicolo, consentendo agli utenti di godere di un piacere di guida senza pari in vari scenari off-road, come strade sterrate, infangate, innevate o sabbiose. Jaecoo J8 è anche il primo modello Jaecoo dotato di sospensioni attive CDC che regolano gli ammortizzatori in tempo reale in base ai segnali provenienti da 15 sensori, tra cui l’accelerometro, l’angolo del volante e lo stato dell’ABS. Sia su strada che fuoristrada, le sospensioni attive CDC stabilizzano il veicolo offrendo agli utenti un’esperienza di guida estremamente confortevole e sicura.

Lusso moderno per il grande SUV

Il design esterno e la configurazione interna della J8 rappresentano in ogni dettaglio il concetto di “lusso moderno”. La larghezza di 38,8 mm tra le 14 listelle cromate verticali della griglia anteriore, combinata con gli indicatori di direzione anteriori larghi 600 mm, crea un frontale elegante e potente. Il design angolare del paraurti inferiore e la griglia anteriore a cascata evidenziano il perfetto connubio tra solidità e lusso. Il classico sbalzo anteriore corto, la linea di cintura alta e la linea del tetto rastremata definiscono il semplice profilo laterale del veicolo. Il baule posteriore fastback offre vantaggi aerodinamici migliorando la stabilità del veicolo nella guida veloce. All’interno del veicolo, il J8 riproduce il massimo comfort di una cabina di prima classe in ogni centimetro.

Il divano privato king-size è rivestito in vera pelle nappa, mentre il cielo in pelle scamosciata nera opaca, insieme ai cristalli insonorizzati a doppio strato, crea uno spazio estremamente silenzioso. Lo schermo curvo integrato da 24,6 pollici, ultra liscio, offre al conducente il miglior angolo di visione. La console centrale ultra-larga per il controllo delle funzioni veicolo offre il comfort eccezionale di un bracciolo di prima classe. Il pomello del cambio in cristallo con taglio a diamante rappresenta l’apice del lusso e dell’eleganza.

Il lusso moderno del J8 va ben oltre. Le sue caratteristiche di sicurezza intelligente di alto livello, come il sistema di visione ultra-grandangolare a 540°, aiutano gli utenti a comprendere chiaramente le condizioni stradali circostanti, mentre l’AR-HUD (Head-Up Display con Realtà Aumentata) da 50 pollici permette agli utenti di ottenere informazioni complete direttamente nel proprio campo visivo senza distrazioni, consentendo loro di concentrarsi sul godimento di ogni avventura off-road.

Jaecoo J8, tanto spazio a bordo

Jaecoo J8 vanta anche uno spazio interno particolarmente generoso. Con dimensioni di 4.820×1.930×1.710 mm e un passo di 2.820 mm, J8 garantisce a ogni passeggero una confortevole esperienza di prima classe. Allo stesso tempo, il generoso vano di carico espandibile fino a 2.021 litri è adeguato ad accomodare varie attrezzature sportive per tutta la famiglia. Il sistema di climatizzazione multi zona è in grado di controllare le zone in base alle esigenze dell’utente, ottenendo un raffreddamento rapido e un’emissione tridimensionale uniforme dell’aria attraverso 3 soffianti e 25 bocchette d’aria. Il sistema audio surround Sony con 14 altoparlanti e la luce ambientale a 255 colori a cascata consentono ai passeggeri di godere appieno di ogni momento del viaggio in fuoristrada.