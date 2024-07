Per il quarto anno consecutivo, Mercedes-Benz e Phi Beach confermano la loro partnership, aprendo le porte del luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda. Questa collaborazione rappresenta una piattaforma esperienziale basata su una profonda condivisione di valori, in perfetta sintonia con la strategia di lusso del marchio della Stella. Situato in un contesto unico, il Phi Beach esprime un lusso raffinato in armonia con l’ambiente circostante.

Le protagoniste di questa stagione estiva al Phi Beach sono l’esclusiva famiglia Mercedes-Maybach e la nuova Mercedes-AMG GT. Per l’intera stagione estiva del 2024, gli ospiti dell’Open Air Club di Baja Sardinia potranno godere di un accesso privilegiato all’universo Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz: al Phi Beach, i commenti

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Per il quarto anno consecutivo abbiamo scelto di posizionare i nostri marchi all’interno dell’ecosistema valoriale del Phi Beach. Negli anni, il Phi Beach è diventato un luxury hub sempre più rilevante, in linea con la nostra strategia, che quest’anno trova espressione nell’eccellenza di Mercedes-Maybach e nella performance di Mercedes-AMG.”

Luciano Guidi, Chief Operating Officer del Phi Beach, ha aggiunto: “Il Phi Beach rappresenta un prezioso ecosistema alimentato dalla condivisione di valori e da un dialogo costante non solo tra gli ospiti e i nostri partner, ma anche tra i partner stessi. È un hub capace di generare passione, relazioni forti e uno scambio valoriale significativo. Siamo felici di poter contare anche quest’anno sulla presenza di Mercedes-Benz, un marchio che incarna storia, esclusività, passione e un forte spirito innovativo, in perfetta sintonia con noi.”

La gamma Mercedes-Maybach, sinonimo di eccellenza e esclusività della Casa di Stoccarda, e la nuova Mercedes-AMG GT, icona di high performance, saranno le protagoniste indiscusse dell’estate al Phi Beach. Questa collaborazione promette una stagione ricca di appuntamenti imperdibili, tra mare, sole e serate indimenticabili, animate dai Dj set dei migliori artisti internazionali.

La partnership tra Mercedes-Benz e Phi Beach continua a consolidarsi, offrendo esperienze di lusso in uno dei luoghi più affascinanti della Sardegna, rafforzando il legame tra eccellenza automobilistica e lifestyle esclusivo.