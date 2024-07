Potenza straordinaria e tecnologia avanzata per offrire una guida emozionante sia in pista che nella vita di tutti i giorni

La Mercedes AMG GT 63 Pro rappresenta una fusione perfetta tra performance di alto livello e praticità quotidiana. Con i suoi 612 CV e tecnologie derivanti dal mondo delle corse, questa vettura è concepita per garantire divertimento e prestazioni in pista. Allo stesso tempo, offre un comfort notevole e ampio spazio nel bagagliaio, rendendola ideale per l’uso quotidiano e per lunghi viaggi.

Progettata ad Affalterbach, la GT 63 Pro incarna l’abilità di Mercedes AMG nel creare veicoli dalle prestazioni eccezionali senza compromessi estremi. La versione Pro si posiziona tra la GT 63 standard e un’ipotetica versione R, offrendo un equilibrio unico tra potenza e funzionalità.

Con un motore V8 da 3.982 cc, la GT 63 Pro eroga 612 CV tra 5.500 e 6.500 giri/min e 850 Nm di coppia tra 2.350 e 5.000 giri/min, permettendo accelerazioni fulminanti da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi, con una velocità massima di 317 km/h.

Nonostante i consumi dichiarati di 14,1 litri/100 km e le emissioni di CO2 di 319 g/km, la GT 63 Pro rappresenta una scelta di grande fascino per gli appassionati di auto sportive. Il cambio automatico a nove rapporti con convertitore di coppia offre la possibilità di cambiare manualmente le marce tramite le palette al volante, aggiungendo un tocco di personalizzazione alla guida.

Un aspetto distintivo della GT 63 Pro è l’aerodinamica avanzata. Le numerose prese d’aria anteriori raffreddano efficacemente il sistema frenante e il sistema 4Matic+, riducendo il downforce anteriore. Al posteriore, un’ala genera 15 kg di carico aerodinamico, mentre sotto la vettura un sistema di canalizzazione dell’aria, ispirato all’Amg One, contribuisce a migliorare il bilanciamento alle alte velocità, riducendo il sovrasterzo e migliorando la prevedibilità delle reazioni.

Il sistema frenante della GT 63 Pro è senza pari tra le Mercedes AMG, con dischi anteriori carboceramici da 420 mm abbinati a pinze a sei pistoni e dischi posteriori da 380 mm, ideali per mantenere prestazioni elevate anche durante sessioni prolungate in pista. I cerchi forgiati da 21 pollici, con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 di serie o le Pilot Sport Cup 2R opzionali, offrono un grip eccellente sia su strada che su pista.

La trazione integrale con tre differenziali (uno anteriore aperto e due autobloccanti centrali e posteriori) assicura una versatilità eccezionale. Un efficiente sistema di raffreddamento della trasmissione garantisce prestazioni ottimali anche durante l’uso intenso.

All’interno, la GT 63 Pro combina sportività e lusso con abbondanza di pelle, alcantara e cuciture a contrasto. I sedili, ispirati al mondo delle corse, offrono comfort senza compromessi estremi. Il cruscotto digitale e lo schermo infotainment di grandi dimensioni migliorano ulteriormente l’esperienza di guida. Sorprendentemente spazioso il bagagliaio, e come optional, l’allestimento a quattro posti trasforma questa sportiva biposto in una pratica 2+2, ideale anche per viaggi lunghi.