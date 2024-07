Cupra Leon: la nuova gamma e-HYBRID da 272 CV è realtà

Cupra ha introdotto una nuova gamma e-HYBRID sulle nuove Leon e Leon Sportstourer con l’obiettivo di diventare un riferimento nel settore delle ibride plug-in. Le principali innovazioni includono un motore termico aggiornato, una batteria più potente e una maggiore capacità di ricarica, migliorando così le prestazioni e l’autonomia.

Una potenza combinata da 272 CV

La nuova gamma e-HYBRID si basa sull’interazione di un motore elettrico da 85 kW (116 CV) e una nuova unità termica da 1.498 cc capace di sviluppare 130 kW (177 CV). Il sistema raggiunge una potenza combinata di 200 kW (272 CV) e 400 Nm di coppia, valori impareggiabili nel loro segmento. Il pacco batteria, con una capacità di 19,7 kWh e una composizione chimica al Nichel, Manganese e Cobalto, garantisce prestazioni superiori, con una coppia massima già disponibile a 850 giri, una guida fluida e un controllo ottimale.

Autonomia e ricarica

Grazie all’aumento della potenza, le nuove Cupra Leon possono garantire un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 125 km, coprendo facilmente le esigenze di mobilità giornaliera del cliente medio. Inoltre, la potenza di ricarica in corrente alternata è stata aumentata a 11 kW, consentendo una ricarica completa in due ore e mezza. Per la prima volta, è disponibile anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che permette di ricaricare dal 10% all’80% in soli 26 minuti.

Nuove versioni VZ e VZ Extreme di Cupra Leon

Le nuove versioni VZ e VZ Extreme arricchiscono ulteriormente l’offerta Cupra. La versione VZ include cerchi in lega da 19” POLAR Silver, controllo dinamico dell’assetto (DCC), terminali di scarico nascosti con finiture in rame, e numerosi altri equipaggiamenti di serie. La versione VZ Extreme aggiunge pinze freno Brembo, sistema di navigazione Immersive by SennheiserTM, fari LED Matrix con welcome ceremony e molto altro, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Equipaggiamenti su richiesta

Cupra offre anche nuovi optional per personalizzare ulteriormente le Leon e Leon Sportstourer, come il pacchetto Intelligent Drive con Intelligent Park Assist e il pacchetto Progressive Design, disponibile su tutte le versioni tranne la VZ Extreme. Inoltre, saranno disponibili nuovi cerchi in lega e cinque nuove opzioni di colore per la carrozzeria, inclusi tre colori opachi e due metallizzati.

I prezzi della gamma ibrida plug-in di Cupra Leon

Leon VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 48.950 €

Leon VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 54.950 €

Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 50.200 €

Leon Sportstourer VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 56.200 €