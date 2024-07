Al Goodwood Festival of Speed 2024 Ford ha svelato la Ford Raptor T1+, vettura co-sviluppata con RedBull e lo specialista britannico di rally M-Sport che farà il suo debutto alla Baja Hungary ad agosto e parteciperà al Rally Dakar a gennaio, con la leggenda dei rally Carlos Sainz Sr. al volante.

Dedicato al Rally

Questo modello non condivide molte caratteristiche con la Ford Raptor acquistabile negli showroom statunitensi. Parliamo infatti di un veicolo che è costruito su un telaio in acciaio su misura con sospensioni a doppio braccio oscillante e ammortizzatori Fox regolabili. I cerchi in alluminio da 8.5×17 pollici montano pneumatici da 37 pollici specifici per l’offroad. Altezza da terra di 400 mm e angolo di attacco di 70 gradi. Tradotto in parole povere: questo veicolo è in grado di attraversare praticamente tutti i tipi di terreni.

Il sistema frenante è costituito da dischi Alcon da 355 mm (anteriori e posteriori) con pinze monoblocco a sei pistoncini. Una caratteristica condivisa con alcuni modelli Ford di produzione è il motore Coyote V8 da 5.0 litri. Tuttavia, la Raptor è equipaggiata con un sistema di lubrificazione a carter secco e uno “scarico sintonizzato” per le competizioni Dakar.

Il debutto di Ford Raptor T1+

Ford non ha specificato la potenza del motore, ma sulla Mustang Dark Horse il Coyote eroga 500 CV e 567 Nm. Il Raptor T1+ debutterà in gara alla Baja Hungary il mese prossimo e poi parteciperà al Rallye du Maroc in ottobre. Questi eventi serviranno da preparazione per il principale obiettivo del team: vincere il Rally Dakar 2025 a gennaio. Tra i piloti di Ford ci sarà la leggenda dei rally Carlos Sainz Sr., quattro volte vincitore del Dakar, l’ultima nel 2024 con l’Audi RS Q e-tron E2 elettrico.