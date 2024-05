La ventesima BMW Art Car ha fatto il suo debutto pubblico ieri al Centre Pompidou di Parigi, unendo l’arte e la tecnologia automobilistica in modo spettacolare. Questo progetto artistico è opera di Julie Mehretu, artista newyorkese, che ha trasformato la BMW M Hybrid V8 da competizione in una straordinaria opera d’arte performativa, portando avanti la tradizione delle BMW Art Cars. Dopo la sua anteprima mondiale a Parigi, l’auto parteciperà alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

“L’intero progetto BMW Art Car riguarda l’invenzione, l’immaginazione e il superamento dei limiti di ciò che è possibile“, ha dichiarato Julie Mehretu. “Non vedo questa macchina solo come un oggetto da esporre, ma come una creazione che correrà a Le Mans. È una pittura performativa, realizzata in stretta collaborazione con i team di motorsport e ingegneria.”

La BMW Art Car come impegno culturale mondiale

La collaborazione tra BMW e Julie Mehretu include anche un impegno per una serie di Laboratori Translocali PanAfricani per Media, destinati ai registi, che si terranno in varie città africane nel 2025 e 2026, culminando in una grande mostra al Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Città del Capo. “Le BMW Art Car sono una parte essenziale del nostro impegno culturale globale“, ha spiegato Oliver Zipse, presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. “Da quasi 50 anni collaboriamo con artisti che condividono la nostra passione per la mobilità, il design, la tecnologia e il motorsport.”

Per il design della ventesima BMW Art Car, Julie Mehretu ha trasformato per la prima volta un’immagine bidimensionale in una rappresentazione tridimensionale, utilizzando il vocabolario di colore e forma del suo dipinto monumentale ‘Everywhen’ (2021-2023). Quest’opera è attualmente in mostra nella grande retrospettiva dell’artista al Palazzo Grassi di Venezia e successivamente entrerà nella collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA) di New York.