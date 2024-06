Investiti 22 milioni di euro per testare motorizzazioni termiche ed elettriche in condizioni climatiche estreme

Skoda ha recentemente inaugurato un avveniristico centro di simulazione presso la sede centrale di Mlada Boleslav. Questo progetto rappresenta un investimento significativo di circa 22 milioni di euro e vanta tecnologia di ultima generazione per la simulazione di una vasta gamma di condizioni climatiche. Il centro permette di testare qualsiasi tipo di motorizzazione, sia termica che elettrica, offrendo alla casa automobilistica ceca un notevole vantaggio competitivo nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche.

Le peculiarità del centro simulazione Skoda

Il centro di simulazione consente a Skoda di verificare le funzionalità dei veicoli in situazioni di carico estremo e in ambienti climatici diversi, ricreando temperature che variano da -7 a +50° C. La struttura può anche simulare umidità relativa compresa tra il 10% e il 95%, esposizione alla luce solare e condizioni di guida in montagna fino a un’altitudine di 5.500 metri. Un dinamometro integrato permette di simulare la guida a velocità fino a 265 chilometri orari.

Un altro punto di forza del centro è la canalizzazione dell’aria per analizzare le emissioni, insieme a una stazione di ricarica per veicoli elettrici con una potenza fino a 400 kW. Con la capacità di eseguire fino a 850 test all’anno, questo nuovo centro di simulazione amplia enormemente le possibilità di sviluppo tecnico per Skoda, consentendo di affinare le prestazioni dei veicoli in condizioni estremamente variabili e impegnative.