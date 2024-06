McLaren: il ritorno alla 24 Ore di Le Mans dopo 26 anni di assenza

Il ritorno al Le Mans, una delle gare più prestigiose nel mondo dell’automobilismo, segna un momento storico per McLaren Automotive. Per la prima volta dopo un quarto di secolo, McLaren sarà presente sulla griglia di partenza a Le Mans.

Quest’anno, i fan del motorsport vedranno tre McLaren GT3 EVO in pista, segnando un’emozionante ritorno di McLaren al “Triple Crown of Motorsport”, che comprende e combina la 24 Ore di Le Mans, il Gran Premio di Monaco e la 500 Miglia di Indianapolis.

L’ultima di McLaren nel 1995

Nell’ultima apparizione di McLaren a Le Mans nel 1995, la casa automobilistica britannica ha conquistato una vittoria memorabile con la sua auto da strada, la McLaren F1. Nonostante la F1 non fosse stata progettata specificamente come un’auto da corsa, si sono registrati successi straordinari senza necessità di modifiche estensive per competere.

Oggi, la GT3 EVO porta avanti lo spirito della sua leggendaria antenata. Nonostante la GT3 EVO abbia subito modifiche dal suo modello da strada, la 750S, per aderire ai requisiti LMGT3, il suo design basato sulle corse mantiene molte delle stesse caratteristiche chiave della gloriosa F1 GTR.

Particolarmente interessante è il telaio GT3 EVO, costruito con tecnologie introdotte per la prima volta in Formula 1 e poi applicate alle auto da strada di McLaren. La monoscocca principale, formata dalle stesse tecnologie del Monocage II in fibra di carbonio della 750S, offre un ambiente incredibilmente sicuro per il pilota, ideale per le situazioni ad alta velocità e contatto a ruota spesso visto a Le Mans.

La 750S nel DNA della GT3 EVO

La McLaren GT3 EVO è collegata alla 750S non solo dal DNA del design, ma anche dal motore. Entrambe sono alimentate dallo stesso V8 biturbo da 4 litri, anche se la GT3 EVO funziona con potenza limitata per rispettare le regole delle corse GT.

Dal punto di vista del pilotaggio, la GT3 EVO offre lo stesso sterzo preciso e affidabile che McLaren stessa ha perfezionato nel tempo. Questa vettura GT da corsa utilizza gli stessi componenti di sterzo della 750S, progettati per dare al pilota un controllo completo e confidente in pista.

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare a Le Mans; la 24 Ore è una parte importante della storia della McLaren e la possibilità di competere di nuovo è stato un grande incentivo per correre nel Campionato Mondiale Endurance. È la dimostrazione definitiva delle prestazioni e della resistenza delle nostre vetture. Auguro buona fortuna a tutti i nostri team e non vedo l’ora che arrivi una gara emozionante“.