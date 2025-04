Le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea continuano a dominare la scena internazionale. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha dichiarato: “Siamo pronti a reagire, ma anche a negoziare. Non è troppo tardi”. Queste parole segnano la posizione ferma ma dialogante dell’UE nei confronti dei dazi USA, definiti un “duro colpo per l’economia mondiale”.

Il conflitto, ormai definito da molti una vera e propria guerra commerciale, si concentra su settori chiave come l’acciaio e l’automobile. L’UE ha già preparato un primo pacchetto di contromisure UE, mirato a rispondere alle tariffe americane, con ulteriori provvedimenti in fase di pianificazione qualora i negoziati non producano risultati concreti. Il settore automobilistico europeo, colpito da tariffe del 25%, si trova in una posizione particolarmente critica, affrontando anche sfide come la transizione elettrica e la concorrenza cinese.

Dazi USA, per Meloni un controsenso

In Italia, la premier Giorgia Meloni ha definito i dazi una “misura sbagliata che non conviene a nessuna delle parti”. Ha sottolineato l’importanza di un accordo per evitare che le tensioni commerciali possano indebolire l’Occidente, favorendo altre potenze globali. Le sue parole riflettono un consenso diffuso tra i leader europei sull’urgenza di una soluzione diplomatica.

Nonostante il clima teso, l’UE non chiude le porte al dialogo. Maros Šefčovič, commissario per il Commercio, è impegnato in colloqui con Washington per ridurre le barriere commerciali e preservare la competitività europea. In un contesto di crescente protezionismo globale, l’Europa punta a difendere i propri interessi economici attraverso incentivi locali e strategie di supporto alle industrie, senza però rinunciare alla ricerca di un equilibrio negoziale che possa stabilizzare le relazioni transatlantiche.