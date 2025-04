La nuova Mercedes-Benz Classe S 2025 rappresenta un capolavoro di lusso e tecnologia, unendo artigianalità e innovazione per ridefinire l’esperienza di guida premium. Con funzionalità avanzate come il sistema DRIVE PILOT, un infotainment potenziato e il programma di personalizzazione MANUFAKTUR, ogni dettaglio è stato progettato per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Un sistema di guida autonoma all’avanguardia

Infotainment intelligente e connesso

Il sistema MBUX, arricchito da aggiornamenti over-the-air, introduce l’integrazione con ChatGPT, trasformando l’assistente vocale in un vero interlocutore. La navigazione si avvale di mappe satellitari ad alta risoluzione fornite da Google, mentre il pacchetto Entertainment Package Plus offre accesso a piattaforme di streaming come YouTube e Sony Pictures Entertainment, migliorando l’intrattenimento a bordo, specialmente per i passeggeri posteriori.

Personalizzazione senza limiti

Grazie al programma MANUFAKTUR, la Mercedes-Benz Classe S 2025 offre un livello di personalizzazione straordinario. I clienti possono scegliere tra oltre 50 opzioni di verniciatura e 25 configurazioni interne, con materiali di altissima qualità come pelli pregiate e inserti in legno lavorati a mano. Ogni dettaglio è realizzato con cura nello stabilimento di Sindelfingen, celebrando una tradizione artigianale di oltre 120 anni.

Edizione speciale per un’esperienza unica

Per i più esigenti, Mercedes-Benz propone un’edizione speciale della Classe S con dettagli esclusivi, come maniglie dark shadow gloss e pannelli sottoporta illuminati. Gli interni, disponibili in tre varianti di pelle Nappa, includono il sistema audio Burmester 3D e un display head-up avanzato. Cerchi AMG da 20 pollici e fari DIGITAL LIGHT completano l’equipaggiamento di questa versione straordinaria.

Mercedes-Benz Classe S 2025, un’icona del lusso

Protagonista della campagna “Because it’s Mercedes-Benz”, con l’ambasciatore Roger Federer, la Classe S 2025 celebra l’eccellenza artigianale e l’innovazione tecnologica che caratterizzano il marchio. Questa vettura non è solo un’auto, ma un simbolo di prestigio e avanguardia.