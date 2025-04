Firenze si prepara a una rivoluzione nella mobilità sostenibile con l’introduzione dello Scudo Verde, una misura innovativa che entrerà in vigore il 1° giugno 2025. Questo progetto ambizioso mira a migliorare la qualità dell’aria e a trasformare il modo in cui cittadini e aziende si muovono in città.

Un piano di incentivi

Il Comune ha stanziato 1,2 milioni di euro per finanziare un piano di incentivi auto rivolto sia ai privati che alle aziende. I privati potranno beneficiare di un contributo massimo di 8.000 euro, mentre per le aziende è previsto un incentivo fino a 5.000 euro. Una novità importante è la possibilità di utilizzare i fondi anche per l’acquisto di auto usate, ampliando così le opzioni per i beneficiari. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2025, con rendicontazione obbligatoria entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Le nuove regole dello Scudo Verde escludono dalle limitazioni le auto Euro 4 e i ciclomotori a benzina Euro 3, ma aboliscono la deroga precedentemente concessa agli ultraottantenni per i veicoli Euro 4 e 5. Per chi non rispetterà le regole, è prevista una multa di 83 euro, riducibile se pagata entro cinque giorni. L’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, ha ipotizzato che i proventi delle multe 2025 possano essere reinvestiti nel potenziamento del trasporto pubblico.

Un progetto per ridisegnare la mobilità

Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale in un piano più ampio per ridisegnare la mobilità urbana. L’obiettivo è rendere treni, autobus e tramvie i mezzi principali per gli spostamenti nell’area metropolitana. L’assessore ha rassicurato che almeno fino al 2028 non sarà introdotto alcun ticket d’ingresso per accedere alla città.