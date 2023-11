McLaren 750S: debutta la nuova versione speciale con tema 3-7-59

McLaren ha realizzato un nuovo capolavoro in termini di design e ingegneria con la McLaren 750S, equipaggiata con una livrea personalizzata eccezionalmente dettagliata e innovativa. Questa creazione, frutto della maestria di McLaren Special Operations (MSO), celebra il 60° anniversario della casa automobilistica britannica fondata nel 1963.

Michael Leiters, CEO di McLaren, ha sottolineato che il tema 3-7-59, dedicato alla 750S, incarna lo spirito innovativo e la ricerca dell’eccellenza che caratterizzano il marchio britannico. Il design unico di questa supercar prende ispirazione dalle vittorie storiche nelle competizioni sportive, celebrando il prestigioso traguardo della Triple Crown, ovvero le vittorie nella 500 Miglia di Indianapolis, al Gran Premio di Monaco e alla 24 Ore di Le Mans.

Oltre 1200 di lavoro manuale per poter realizzare la particolare verniciatura

Il lavoro di verniciatura fatto su questo modello è un tributo all’eccellenza e all’ingegno del team MSO. Richiedendo oltre 1200 ore di lavoro manuale, questo processo dettagliato coinvolge l’uso di più di 20 colori diversi per creare un design esterno mozzafiato. Ogni dettaglio è stato curato con estrema attenzione, dal portachiavi con l’opera d’arte dipinta a mano che rispecchia il design multicolore dell’auto, fino ai cerchi in lega Vortex ultraleggeri Satin Black.

Il tema 3-7-59 non è solo una celebrazione della storia di successi di McLaren nelle corse, ma anche una dimostrazione delle capacità tecniche e creative dell’azienda. Per esempio, il portachiavi presenta un’opera d’arte che imita l’esterno dell’auto mentre i dettagli interni includono rivestimenti delle portiere in fibra di carbonio e un indicatore delle 12 dipinto sulla corona del volante.

Lo speciale progetto è stato presentato da tre piloti

I piloti Lando Norris e Pato O’Ward, insieme all’ex pilota Derek Bell, hanno contribuito a presentare questo capolavoro di ingegneria e design presso il Velocity International, tenutosi al Sonoma Raceway negli Stati Uniti. Questo evento ha offerto una piattaforma perfetta per mostrare la speciale McLaren 750S con il tema 3-7-59, esemplificando il legame intrinseco tra McLaren e il mondo delle corse.

Con soli sei esemplari prodotti, ognuno con una variante unica del tema 3-7-59, questa supercar rimarrà una delle creazioni più esclusive e ambiziose di McLaren, simbolo della sua eredità e del suo futuro.