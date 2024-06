Mini Cooper 5 porte, il debutto della nuova generazione

Pochi mesi dopo il lancio della nuova Mini Cooper 3 porte, la Cooper 5 porte entra a far parte della rinnovata famiglia. La 5 porte è caratterizzata dal tipico divertimento di guida del marchio, dall’ampio spazio e dalla funzionalità distintiva. Ma non è tutto, le novità non sono poche.

Le dimensioni crescono

Con una lunghezza di 4.036 mm, una larghezza di 1.744 mm e un’altezza di 1.464 mm, le dimensioni della carrozzeria sono quasi identiche a quelle del recente passato. Nel caso della Mini Cooper 5 porte, ciò significa un abitacolo che offre spazio sufficiente per cinque passeggeri. Rispetto alla nuova Cooper 3 porte, il passo è più lungo di 72 mm e la carrozzeria di 172 mm. Tutto ciò va a vantaggio degli occupanti in termini di comfort e spazio. Gli sbalzi ridotti, le superfici chiare e gli accenti espressivi conferiscono alla nuova versione 5 porte il carisma inconfondibile del brand. All’interno, le innovazioni digitali e un’esperienza d’uso coinvolgente rappresenta un biglietto da visita irresistibile.

Due motori per Mini Cooper 5 porte

Nella nuova Mini Cooper 5 porte è possibile scegliere tra due efficienti motori a benzina che, in combinazione con il telaio moderno e lo sterzo preciso, offrono il caratteristico go-kart feeling. Il motore a benzina a tre cilindri della genera 115 kW/156 CV. La Cooper S, invece, monta un motore a benzina a quattro cilindri da 150 kW/204 CV. Lo sterzo tipico e i freni potenti assicurano un alto livello di divertimento di guida, sicurezza e comfort. Le dimensioni compatte, gli sbalzi corti e il raggio di sterzata ridotto a 11,4 metri rendono la Cooper 5 porte un modello versatile anche per la città.

Un abitacolo moderno

Anche gli interni della nuova MINI Cooper 5 porte presentano la tipica combinazione di elementi nuovi, innovazioni tecniche e riferimenti alla storia del marchio. Materiali innovativi contribuiscono a realizzare un’atmosfera “feel-good”. Le superfici tessili si estendono sul cruscotto curvo e sui pannelli delle porte. Le bocchette di ventilazione presentano un design particolarmente piatto. La loro disposizione orizzontale assicura un flusso d’aria uniforme. La direzione, invece, può essere facilmente regolata. Lo spazio generoso dei sedili anteriori e le linee pulite conferiscono all’abitacolo un aspetto moderno e arioso. Grazie al tetto panoramico in vetro, l’interno è particolarmente luminoso.

Il display OLED centrale del nuovo abitacolo è stato spostato più vicino al guidatore, rendendolo più facile da raggiungere. La sua alta risoluzione stabilisce un nuovo standard. Grazie al MINI Operating System 9, tutte le funzioni del veicolo possono essere controllate in modo intuitivo con il tocco o con la voce. Il sottile display touch ha un bordo in vetro di alta qualità, è cresciuto fino a 240 mm di diametro e la sua logica di funzionamento ricorda gli smartphone.