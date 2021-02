Mini 5 porte: operazione restyling

Anche la gamma “a passo lungo” di Oxford si prepara all’esordio nella nuova edizione restyling: ecco tutti gli aggiornamenti.

A qualche settimana dall’annuncio del “facelift” per l’intera gamma, Mini punta i suoi riflettori sulle configurazioni a cinque porte, di imminente esordio sul mercato quale evoluzione della precedente gamma, che ha negli anni superato il mezzo milione di unità complessivamente vendute, e nel 2020 ha raggiunto un monte-vendite di 56.000 esemplari. La produzione di Mini 5 porte-restyling avrà inizio a marzo 2021).

Quali novità all’esterno

Il corpo vettura di Mini 5 porte 2021 (160 mm in più in lunghezza e 72 mm in più nel passo rispetto a Mini 3 porte) evidenzia un “maquillage” i cui dettagli – per molti aspetti corrispondenti a quelli adottati dalla nuova edizione 2021 della “compattissima” di Oxford – risultano evidenti soprattutto nella calandra di maggiori dimensioni e nell’adozione della fanaleria (anteriore e posteriore, quest’ultima dal caratteristico motivo “Union Jack”) Full Led, ma anche nella presenza di nuove prese d’aria verticali al posto dei fendinebbia, sostituiti dalle luci per il maltempo, che insieme agli abbaglianti a tecnologia Led Matrix, fanno parte del kit Adaptive Led Headlights a richiesta.

C’è anche il Multitone Roof

Come già avviene per le versioni 3 porte, anche la nuova gamma Mini 5 porte offre a richiesta le finiture Piano Black per gli esterni e l’interessante opzione del Multitone Roof (abbinabile con quasi tutte le tinte carrozzeria disponibili, compresa la nuova variante cromatica Rooftop Grey metallizzato), con sfumatura di colore che va dal San Marino Blue nella parte anteriore al Pearly Aqua nella parte centrale fino al Jet Black nella parte posteriore del tetto.

Interni: ambiente hi-tech premium

Relativamente all’abitacolo, Mini 5 porte 2021 viene provvista di volante sportivo rivestito in pelle con nuovi pulsanti multifunzione (a richiesta debutta il comando di riscaldamento elettrico) un nuovo quadro strumenti centrale con display touch da 8”8 le cui grafiche possono, insieme a quelle dello schermo digitale della strumentazione, essere personalizzate dal conducente.

I prezzi di Clubman e Countryman

Contestualmente all’annuncio di prossimo debutto della nuova edizione 5 porte, Mini indica degli importi di vendita “chiavi in mano” relativi alle configurazioni Clubman e Countryman ed agli specifici allestimenti (“base”, Classic, JCW, Yours ed All4, quest’ultimo per Countryman).

Mini Clubman 2021

One (102 CV): 25.100 euro; Classic, 28.900 euro; JCW, 31.600 euro; Yours, 31.400 euro;

Cooper (136 CV): 27.600 euro; Classic, 31.600 euro; JCW, 33.800 euro; Yours, 33.800 euro;

Cooper S (178 CV): 31.600 euro; Classic, 35.400 euro; JCW, 38.100 euro; Yours, 38.100 euro;

Cooper S All4 (178 CV): 36.100 euro; Classic: 39.900 euro; JCW: 42.600 euro; Yours: 42.600 euro;

John Cooper Works (306 CV): 44.200 euro; JCW: 48.400 euro;

One D (116 CV): 27.600 euro; Classic: 31.400 euro; JCW: 34.100 euro; Yours: 33.900 euro;

Cooper D (150 CV): 30.100 euro; Classic: 31.400 euro; JCW: 36.300 euro; Yours: 36.300 euro;

Cooper SD (190 CV): 36.100 euro; Classic: 39.900 euro; JCW: 42.600 euro; Yours: 42.600 euro;

Cooper SD All4 (190 CV): 38.600 euro; Classic: 42.400 euro; JCW: 45.100 euro; Yours: 45.100 euro.

Mini Countryman 2021

One (102 CV): 26.950 euro; Classic: 30.750 euro; JCW: 33.450 euro; Yours: 33.250 euro; All4: 37.050 euro;

Cooper (136 CV): 29.500 euro; Classic: 33.500 euro; JCW: 35.700 euro; Yours: 35.700 euro; All4: 39.500 euro;

Cooper All4 (136 CV): 34.000 euro; Classic: 38.000 euro; JCW: 40.200 euro; Yours: 40.200 euro; All4: 44.000 euro;

Cooper S (178 CV): 34.100 euro; Classic: 37.900 euro; JCW: 40.600 euro; Yours: 40.600 euro; All4: 44.200 euro;

Cooper S All4 (178 CV): 38.600 euro; Classic: 42.400 euro; JCW: 45.100 euro; Yours: 45.100 euro; All4: 48.700 euro;

Cooper SE All4 (220 CV): 40.600 euro; Classic: 44.400 euro; JCW: 46.300 euro; Yours: 46.600 euro; All4: 50.000 euro;

John Cooper Works (306 CV): 47.200 euro; JCW: 51.400 euro;

One D (116 CV): 29.600 euro; Classic: 33.400 euro; JCW: 36.100 euro; Yours: 35.900 euro; All4: 39.700 euro;

Cooper D (150 CV): 32.150 euro; Classic: 36.150 euro; JCW: 38.350 euro; Yours: 38.350 euro; All4: 42.150 euro;

Cooper D All4 (150 CV): 36.650 euro; Classic: 40.650 euro; JCW: 42.850 euro; Yours: 42.850 euro; All4: 46.650 euro;

Cooper SD (190 CV): 38.100 euro; Classic: 41.900 euro; JCW: 44.600 euro; Yours: 44.600 euro; All4: 48.200 euro;

Cooper SD All4 (190 CV): 40.600 euro; Classic: 44.400 euro; JCW: 47.100 euro; Yours: 47.100 euro; All4: 50.700 euro.

