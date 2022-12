Abarth 500e VS Mini Cooper SE: sfida elettrizzante

L’Abarth 500e è la vettura che porta la Casa dello Scorpione sul mercato dell’elettrico, ma ha già una rivale designata, la Mini Cooper SE. La proposta del brand inglese ha tutte le carte in regola per contenderle la scena, per cui scopriamo le differenze tra questi due modelli elettrici creati anche per offrire emozioni alla guida.

Abarth 500e meno potente ma più scattante

L’Abarth 500e nasce dalla base della Fiat 500e, ma le modifiche sono tante, a cominciare da un assetto ad hoc e dalla presenza di un differenziale autobloccante anteriore per scaricare a terra una potenza superiore, nello specifico di 155 CV. La Mini Cooper SE ha un cuore più potente, precisamente da 184 CV, nonostante la maggiore cavalleria però, nello scatto da 0 a 100 km/h è leggermente più lenta. Infatti, la sportiva elettrica dello Scorpione raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 7 secondi netti, mentre la rivale inglese impiega 3 decimi in più.

Stessi tempi di ricarica da una colonnina rapida

A livello di batteria, l’Abarth 500e offre un accumulatore compatto, precisamente da 42 kWh, più capiente di quello della Mini Cooper SE da 32,6 kWh. Ne derivano percorrenze dichiarate di 250 km per la prima, e di 234 km per la seconda. Praticamente speculari i tempi di ricarica fino all’80% utilizzando una colonnina rapida, visto che la sportiva italiana accetta fino ad 85 kW, e quella inglese si ferma a 50 kW. In pratica, con 35 minuti si fa quasi il pieno di energia ad entrambe.

Prezzi simili nell’allestimento top

Anche per quanto riguarda il listino, l’Abarth 500e e la Mini Cooper SE hanno prezzi simili. Infatti, lo Scorpione elettrico nell’allestimento di lancio Scorpionissima, completo di tutto, ha un costo di 43.000 euro. Mentre la MINI Cooper elettrica nella più ricca variante Resolute è offerta a 41.050 euro. Differenze minime che possono essere annullate anche da eventuali promozioni o da allestimenti differenti.