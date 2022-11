Abarth 500e: i segreti dello Scorpione elettrico

L’Abarth 500e è la prima di una nuova era per il Brand dello Scorpione e vuole prendersi tutto e subito. In che modo? Promettendo performance ed emozioni superiori a quelle della sorella a motore termico attualmente in gamma. Ce la farà? I numeri dicono che ha carattere, ma sarà il mercato a giudicarla.

Abarth 500e: è assettata e intonata

Assetto più solido e nuove molle per inquadrare, da subito le intenzioni della Abarth 500e, rispetto alla sorella glamour che avvisa i passanti al suono di “Amarcord”. Lo Scorpione elettrico quando prende il largo su strada non rimane muta, o meglio, può farlo, ma con il sound generator urla note da Record Monza. La musica, perché di musica si tratta, seppur ispirata ai motori, viene da un subwoofer esterno, ma nasce da un amplificatore multicanale. Quindi arriva da fuori, come il sound di un motore termico, e possono avvertirla anche i passanti. L’effetto è particolare, quanto meno è apprezzabile l’idea di rendere più suggestiva la guida anche da un punto di vista sonoro.

Più potenza e tanti accorgimenti per renderla più affilata

Se l’Abarth 500e attira l’attenzione, anche per via di un look che beneficia di colorazioni di lancio spavalde, quali l’Acid Yellow ed il Poison Blue, è nella guida che vuole convincere. Mira a non deludere gli appassionati anche se la cavalleria non è particolarmente cresciuta rispetto alla 500e. Si arriva a 155 CV e 235 Nm di coppia massima, ma sono sufficienti per farle guadagnare 2 secondi sullo 0-100 km/h, coperto in 7 secondi.

Inoltre, se prendiamo a confronto la 695 termica da 180 CV, nella ripresa da 40 a 60 km/h viene staccata di 1,5 secondi. E, dulcis in fundo, sul giro secco nella pista misto Alfa a Balocco, di ben 1,2 secondi. A questo risultato si è arrivati sfruttando un differenziale meccanico anteriore e carreggiata e passo più ampi della Abarth termica. Ci sono anche i freni a disco posteriori, non una banalità sulle elettriche, ed uno sterzo con 2 livelli di calibrazione che cambiano a seconda della modalità di guida. La batteria rimane da 42 kWh, ma è disposta ad accettare anche un uso sportivo senza surriscaldarsi.

Due auto in una

La forza di questa Abarth 500e è che mira ad una platea ampia, visto che mixa la sua natura sostenibile con quella, inequivocabilmente sportiva, del Marchio dello Scorpione. Inoltre, è modaiola, a suo modo, ma senza perdere il carattere di base. Punta all’equilibrio, con una potenza non certo esagerata, ma capace di soddisfare anche chi cerca le prestazioni.