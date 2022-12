Mini Cabrio Seaside Edition: 30 anni di stile

Mini presenta la Seaside Edtion, una versione per celebrare i trent’anni della sua versione scoperta, destinata a Cooper e Cooper S.

Mini Cabrio presenta la Seaside Edition, che celebra 30 anni di stile massimo divertimento di guida all’aria aperta. Per celebrare l’anniversario della quattro posti scoperta, Mini annuncia la sua classica sportivetta scoperta con equipaggiamenti esclusivi e caratteristiche di design unici come le colorazioni Blue Caribbean Aqua o Nanuq White chiaro. Questa edizione è disponibile su Mini Cooper e Cooper S.

Le caratteristiche di questa edizione

A partire da febbraio 2023, la Seaside Edition limitata della Mini Cabrio accentuerà le caratteristiche distintive di questo elegante modello con un design specifico: doppie strisce decorative in bianco corrono dalle porte laterali alla parte posteriore del veicolo, e un badge “30” stilizzato sopra al passaruota rimanda ancora una volta all’anniversario del modello. Questo contrasta elegantemente con la verniciatura di ispirazione marittima Caribbean Aqua, sottolineando il carattere sportivo della quattro posti scoperta. Nella finitura Nanuq White, la carrozzeria costantemente di colore chiaro ha un fascino particolarmente elegante: qui la Mini Cabrio ricorda le nuvole maculate contro un cielo estivo blu intenso. La scritta “Seaside” in arancione sportivo sul retro è un altro punto riconoscibile di questa nuova edizione. I cerchi in lega da 18 pollici nel design Pulse Spoke ricordano le onde pulsanti nell’acqua. Restano invece fermi i copriruota specifici: qui compare nuovamente il numero dell’anniversario.

L’abitacolo

All’interno si hanno sedili in pelle Carbon Black con comode ginocchiere e braccioli nelle portiere che offrono comfort e si armonizzano perfettamente con le due finiture esterne Caribbean Aqua e Nanuq White quando la capote è aperta. Anche le modanature decorative sui cruscotti anteriori sono specifiche: sia il motivo stampato che la scritta ricordano ancora una volta l’anniversario dei trent’anni. Questo motivo compare anche sui tappetini sotto forma di badge grafico. La razza inferiore del volante sportivo in pelle presenta l’omonima scritta “Seaside”. La chiave del veicolo con il motivo a onde riprende sia l’atmosfera che la pura eleganza del mare.

Mini: infotainment

Per il conducente c’è l’ultima generazione del sistema operativo Mini che ottimizza il controllo rapido e intuitivo delle funzioni del veicolo, del programma audio, della comunicazione, della navigazione e delle app, mentre i pacchetti di equipaggiamento di nuova concezione consentono di soddisfare specifiche preferenze individuali in termini di assistenza alla guida e connettività.