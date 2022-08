Mini Cooper 2022: tutti i segreti della 5 porte

La Mini è una vettura che attira un pubblico attento ai contenuti, ma anche all’immagine ed al piacere di guida. Scopriamo insieme i segreti dell’ultima evoluzione della Cooper 5 porte, forse la più pratica della famiglia.

La Mini non rinuncia ad un look che lascia il segno

Esteticamente, la Mini Cooper 5 porte presenta il dettaglio dei fari a LED all’anteriore, che hanno consentito di liberare il paraurti dai fendinebbia. In questo modo sono state ricavate nuove prese d’aria per pulire i flussi sulla fiancata. Quest’ultima, inoltre, presenta dei nuovi indicatori di direzione a LED, sui passaruota anteriori, e completano il discorso delle firme luminose quelle posteriori, che ripropongono all’interno la bandiera inglese. Intrigante il Multitone Roof, che, in pratica, è un tetto sfumato con una colorazione che slancia l’auto. Con i particolari in nero lucido, che vanno dalla calandra alle cornici dei retrovisori, fino al contorno dei fari, la Mini Cooper 5 porte è particolarmente grintosa, soprattutto quando a questi dettagli si abbinano i cerchi neri e le stripes sul cofano.

Un abitacolo che ti fa sentire speciale

L’interno della Mini Cooper 5 porte adesso vanta nuovi sedili sportivi e nuove bocchette d’areazione. Inoltre, i dettagli in nero dell’esterno vengono ripresi anche dentro, per un effetto dark sportivo ed elegante al tempo stesso. La ricetta non cambia, con il grande schermo tondo da 8,8 pollici arricchito da nuove grafiche, ma è sempre di grande impatto emotivo. I materiali sono curati, gli assemblaggi tipici di una vettura di segmento superiore, e la Mini avvolge conducente e passeggeri in un’atmosfera premium. Ma a ben guardare, adesso c’è un nuovo volante con nuovi tasti centrali, ed un display mutuato dalla versione elettrica, che funge da strumentazione digitale. Non è grande, ma è ben inquadrato da dietro il volante e ben leggibile. L’abitabilità non è mai stato il punto forte della Mini, ma la Cooper 5 porte, più lunga, arriva ai 4,02 metri, offre spazio a sufficienza per viaggiare comodi in 4, ed un bagagliaio da 278 litri, che è più capiente di quello da 211 litri della 3 porte.

Alla guida ti conquista con il go-kart feeling

La Mini Cooper 5 porte con il 1.5 3 cilindri sovralimentato da 136 CV e 220 Nm di coppia massima rappresenta il giusto compromesso per divertirsi nel misto senza consumare troppo ad andatura costante. Infatti, le prestazioni sono da “sportivetta”, grazie allo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 8,4 secondi ed alla velocità massima di 207 km/h, mentre si accontenta di 7 litri di benzina per percorrere 100 km. Comoda nel traffico con il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, ha uno sterzo che la rende fenomenale tra le curve ed un peso di 1.275 kg che ne esalta l’agilità. Insomma, il go-kart feeling è assicurato e con il passo più lungo rispetto alla 3 porte guadagna stabilità nelle frenate più decise.

Parola d’ordine: personalizzazione

La Mini è una vettura che puoi praticamente cucirti addosso, e la Cooper 5 porte non fa eccezione. Ma ogni accessorio ha il suo costo. Così, l’esemplare immortalato nella nostra gallery, con tanto di cerchi neri da 17 pollici, il Multitone Roof, gli interni in pelle, le stripes, il cambio automatico, e tanto altro ancora, supera tranquillamente i 35.000 euro. Una cifra considerevole se confrontata con il prezzo base di 24.300 euro.