Mini Countryman 2023: più potente e più autonomia in elettrico

Mini (marchio dell’orbita del Gruèppo Bmw) sta vivendo una vera e propria fase di transizione che sta traghettando il brand inglese verso il mondo dell’elettrificazione. Un grande balzo in avanti arriverà con il debutto della prossima generazione della Mini Countryman che si distinguerà per maggiori dimensioni, una tecnologia sofisticata e motori ancora più potenti. Un’altra novità degna di nota sarà anche la ben più ampia autonomia in modalità 100% elettrica offerta dalla Nuova MINI Countryman Plug-In Hybrid.

Dimensioni

A questo punto è lecito chiedersi come sarà la nuova Mini Countryman 2023. Innanzi tutto i primi prototipi della vettura sono stati già avvistati lungo le strade d’Europa, ovviamente totalmente camuffati, mentre effettuano i classici test su strada che anticipano il lancio del nuovo modello.

La nuova Countryman vanterà dimensioni maggiori rispetto alla versione che andrà a sostituire. Secondo le ultime indiscrezioni, la lunghezza aumenterà di circa 20 centimetri, andando così a toccare i 4,5 metri totali. In questo modo, anche l’abitabilità interna sarà più spaziosa e permetterà di ospitare comodamente fino a cinque persone adulte.

L’aumento di dimensioni permetterà al crossover targato Mini di entrare di diritto nel segmento dei C-SUV: se attualmente le principali concorrenti sono rappresentate da Toyota C-HR e Nissan Juke, nel prossimo futuro dovrà vedersela contro Toyota RAV4 e Nissan Qashqai.

Interni

L’abitacolo della nuova Mini Contryman sarà totalmente differente, ma il cockpit della plancia continuerà a sfoggiare la classica strumentazione circolare nella console centrale, chiamata ad ospitare il display dell’infotainment, mentre dietro il volante multimediale troveremo uno schermo più piccolo dedicato alla strumentazione digitale. Decisamente ampia la scelta dei materiali premium disponibili e dedicati alla personalizzazione della vettura, come ad esempio rivestimenti in pelle e inserti pregiati.

Tecnologia

Quest’ultimo sarà probabilmente basato sul nuovo BMW iDrive che sfrutta il BMW Operating System 8, ovvero uno dei più sofisticati sistemi operativi per automobili, basato sull’intelligenza artificiale e dotato di numerose funzioni legate alla connettività. Non mancherà anche un sofisticato head-up display dotato di realtà aumentata, così come nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Motori

Basata sulla piattaforma FAAR, condivisa anche con altri modelli del Gruppo, come la BMW Serie 2 Active Tourer e la BMW X1, il nuovo Crossover potrà contare su potenti propulsori elettrificati che la renderanno la Mini Countryman più potente di sempre. Al vertice della gamma troveremo con ogni probabilità il poderoso powertrain ibrido plug-in del Gruppo Bmw, composto da un 1.5 tre cilindri turbo-benzina abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di ben 326 CV.

Degna di nota anche l’autonomia di questa versione in modalità 100% elettrica che potrà raggiungere i 90 km, grazie ad una batteria da 14,2 kWh. Sotto questa variante si dovrebbe posizionare anche una versione ricaricabile alla spina meno esagerata, con una potenza di circa 245 CV. L’offerta motorizzazioni sarà infine completata da due unità mild hybrid a benzina da 1.5 e 2.0 litri, con potenze rispettivamente da 170 e 218 CV. In un secondo momento arriverà anche una Countryman 100% elettrica, forse equipaggiata da un powertrain del tutto simile a quello della Bmw iX1.

Prezzo

I prezzi della nuova Mini Contryman dovrebbero partire da circa 40mila euro, anche se ancora non c’è nulla di ufficiale per quanto riguarda il listino Mini. Non mancheranno comunque le edizioni speciali e particolarmente curate, come ad esempio la Mini Edition 2023.

Quando esce la Mini Countryman 2023?

Anche sulla data di uscita della nuova Countryman 2023, gli ultimi rumors parlano di una presentazione statica fissata entro questa estate, mentre il debutto commerciale dovrebbe avvenire tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024.