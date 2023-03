Mini Clubman Final Edition: versione speciale per l’addio

Non c’è più spazio per la Mini Clubman, i tempi che corrono esigono altre vetture, così, prima di darle l’addio ufficiale, arriva una Final Edition per concludere una carriera importante. La shooting brake britannica saluta tutti con una versione a tiratura limitata: 1969 esemplari in tutto il mondo, 50 destinati al mercato italiano. Il prezzo è di 49.900 euro e dotazione full optional.

Omaggia la sua storia

La scelta di dedicarle soltanto 1969 unità non è casuale, anzi, è un chiaro riferimento alla storia della Clubman che è stata lanciata la prima volta in quell’anno. A rendere speciale questa ultima edizione, ci sono anche i badge “Final Edition” e “1 of 1969” sulla carrozzeria e nell’abitacolo. A corredo ci sono anche degli inserti Shimmer Copper sui bordi e sui listelli della calandra, mentre i cerchi in lega da 18” hanno il design specifico Final Edition Spoke 2 Tone, con una vernice trasparente colorata.

Nella zona inferiore delle portiere, sul cofano e sul portellone si collocano le strisce dedicate, così come non mancano le luci posteriori col disegno della Union Jack che rimandano alle origini del modello.

Un abitacolo ricco per la Mini Clubman

L’abitacolo della Mini Club Final Edition è impreziosito da battitacco che riportano la scritta “Final Edition”, la quale è collocata anche sulla razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa. I sedili, poi, hanno il rivestimento in pelle MINI Yours e finiture in Dark Maroon, senza contare gli inserti in tessuto Piquet antracite e cuciture a contrasto blu. Belle anche le modanature nel colore opaco Sage Green e nella tinta Shimmer Copper, mentre la cover della chiave ha una grafica che celebra quest’ultima tappa commerciale.

L’arrivo a fine estate

La Mini Clubman Final Edition può essere declinata nelle colorazioni Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver, ed esclusivamente con la motorizzazione Cooper S a benzina da 178 CV. I primi esemplari arriveranno in nelle concessionarie tra agosto e settembre, sul finire della prossima estate.