Hyundai Bayon 1.2 GPL: allestimento, dotazioni e prezzi

Adatta ai neopatentati, la nuova declinazione bi-fuel inaugura anche la lineup XTech e dichiara più di 650 km di percorrenza a gas.

A breve distanza dall’esordio sul mercato (avvenuto alla fine dell’estate 2021), Hyundai arricchisce l’assortimento di gamma Bayon con l’arrivo di una declinazione bi-fuel benzina-GPL. Contestualmente, debutta anche un nuovo allestimento di ingresso XTech, con – di serie – barre portatutto, climatizzatore manuale, frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento pedoni, ciclisti e altri veicoli, sei airbag, alzacristalli elettrici posteriori ed il consueto ampio assortimento di ausili attivi alla guida.

La novità 1.2 GPL, adatta anche ai neopatentati e dichiarata per un’autonomia di marcia a GPL nell’ordine di oltre 650 km, va dunque ad affiancarsi alle versioni già presenti fra le proposte del B-SUV coreano, incentrate sull’unità motrice 1.0 T-GDi mild-hybrid offerta in due livelli di potenza: 100 CV e 120 CV, ed in commercio nelle due configurazioni XLine ed XClass.

La scheda tecnica

Architettura motore: quattro cilindri in linea;

Cilindrata complessiva: 1.197 cc;

Rapporto di compressione: 11:1;

Distribuzione: doppio albero a camme in testa, quattro valvole per cilindro, geometria variabile D-CVVT;

Alimentazione: iniezione diretta multipoint;

Potenza massima: 84 CV a 6.000 giri/min (benzina), 81,8 CV a 6.195 giri/min (GPL);

Coppia massima: 120 Nm a 4.200 giri/min (benzina), 109,4 Nm a 4.255 giri/min (GPL);

Velocità massima dichiarata: 165 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 13”5;

Capacità serbatoi: 40 litri (benzina), 47 litri (GPL);

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,48-5,70 litri di benzina per 100 km, 6,9-7,2 litri di GPL per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 124-129 g/km (benzina), 111-116 g/km (GPL);

Capienza vano bagagli: 393 litri nel normale assetto di marcia, fino a 1.187 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” (comprese IVA e messa su strada).

Hyundai Bayon GPL XTech: 20.000 euro ;

; Hyundai Bayon GPL XLine: 21.750 euro.

Dotazioni

XTech

Esterni

Cerchi in acciaio da 15” con pneumatici da 185/65 R 15;

Luci diurne a Led;

Barre portatutto longitudinali;

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, e con indicatori di direzione integrati.

Interni, funzionalità e comfort

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Rivestimento in tessuto per i sedili;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sedili posteriori frazionabili 60:40;

Rivestimento in pelle per il volante;

Rivestimento in similpelle per il pomello della leva del cambio;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e in profondità;

Climatizzatore manuale;

Sensore luci;

Strumentazione con cluster Supervision da 3.5” monocromatico;

Infotainment: impianto audio con schermo monocromatico, altoparlanti anteriori, connettività Bluetooth, comandi audio al volante, una presa Usb anteriore;

Sistema ISG-Idle Stop&Go System”.

Sicurezza e ADAS

Abs;

Hill Assist Control (sistema di assistenza alle partenze in salita);

Dispositivo Multi-collision Brake;

Sei airbag (anteriori, laterali, a tendina);

Sistema eCall di chiamata d’emergenza;

Rear Seat Alert;

Dispositivo di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di altri veicoli, pedoni e ciclisti;

Sistema di avviso di ripartenza;

Controllo automatico dei fari abbaglianti (High Beam Assist);

Mantenimento attivo della corsia di marcia (Lane Keep Assist);

Riconoscimento dei limiti di velocità (Intelligent Speed Limit Assist);

Sistema di impostazione manuale del limite di velocità (Manual Speed Limit Assistant);

Rilevamento stanchezza conducente.

XLine

Alle dotazioni XTech aggiunge, fra gli altri, quanto segue:

Cerchi in lega da 16” con pneumatici da 195/55 R 16;

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente;

Finitura “Glossy Black” (nero lucido) alla griglia anteriore;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Telecamera posteriore;

Illuminazione “ambient” per l’abitacolo;

Strumentazione digitale con cluster Supervision da 10.25”;

Infotainment: Multimedia System con display touch da 8” compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale, ricarica wireless per smartphone e altoparlanti anteriori e posteriori.

