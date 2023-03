Hyundai N Vision 74, presto modello di serie?

Il concept Hyundai N Vision 74 ha conquistato tutti per il suo design, per questo motivo pare che possa divenire un modello di serie.

La Hyundai N Vision 74 è uno di quei concept che ha lasciato il segno lo scorso anno, perché ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone per la sua modernità e per la sua capacità di raccogliere il meglio dal passato. Ispirato alle linee della Pony Coupé del 1974 concepita da Giorgetto Giugiaro, il concept sportivo è rimasto in testa a così tanti appassionati che, pare, abbia spinto Hyundai a realizzarne una versione di serie.

Qualcosa si muove

Non è un ipotesi campata in aria quella che porterebbe la N Vision 74 a diventare un modello di serie dalla gamma di Hyundai. Infatti, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, pare che qualcosa si sta muovendo in una direzione molto positiva. Al Canadian International Auto Show degli scorsi giorni, Till Wartenberg, vicepresidente del brand N di Hyundai, ha confessato di voler dar vita davvero alla N Vision 74. La voce che ha affermato tale cosa è una delle più eminenti, dunque, da adesso si può iniziare a fantasticare in modo serio. Il dirigente ha affermato che si tratterebbe di un investimento consistente in termini di tecnologia e produzione, tuttavia gli sforzi potrebbero essere ripagati dalla soddisfazione dei potenziali clienti. Wartenberg non ha rilasciato altro e e non ha parlato di date, prezzi o specifiche tecniche definitive. Adesso, però, c’è più di una speranza.

Hyundai N Vision 74: idrogeno o elettrico?

Se il modello dovesse realmente passare da concept a serie, manterrà comunque il powertrain a idrogeno o passerà a una motorizzazione elettrica? Il prototipo in questione è provvisto, infatti, di una singolare struttura di controllo che integra le celle a combustibile e la batteria usando l’idrogeno come una sorta di range extender alternativo all’energia fornita dalla batteria stessa. I due motori elettrici collocati al posteriore sviluppano 680 CV e 900 Nm e hanno una taratura orientata alla sportività e al drifting. A essere intriganti sono anche le performance, con uno 0-100 km/h di 4 secondi, una velocità massima di 250 km/h e un’autonomia di 600 km, con la possibilità di fare rifornimento di idrogeno in 5 minuti. Staremo a vedere i possibili sviluppi.