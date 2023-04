Hyundai Ioniq 5 N, l’elettrica sfida il ghiaccio e la neve

Hyundai Ioniq 5 N si cimenta in una sfida importante per un’elettrica ad alte prestazioni: la neve e il ghiaccio. La coreana vola al Circolo Polare Artico, presso lo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog, in Svezia. Qui è presente la struttura di Arjeplog che garantisce delle condizioni estreme e ottimali per svolgere dei test invernali, come superfici a bassa aderenza e temperature sotto lo zero, che toccano persino i -30°C.

Sviluppata con l’esperienza rally

La vettura sfrutta la piattaforma Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) perfezionata dall’esperienza N che è stata guadagnata nel campo delle discipline motoristiche, per alzare il livello delle prestazioni elettrificate e fornire le basi per quella che in futuro sarà la guida ad alte performance. I capisaldi dello sviluppo dei veicoli N si ispirano al mondo del motorsport: “corner rascal”, “racetrack capability” e “everyday sportscar”.

La Ioniq 5 N si presenta con la configurazione a doppio motore per avere prestazioni elevate in tutte le condizioni. Sarà il primo modello di serie con trazione integrale (AWD) del marchio N. La storia AWD di N è iniziata nel 2015 con la partecipazione al FIA World Rally Championship (WRC) e prosegue con grande soddisfazione. La facoltà N Drift Optimizer è un valore aggiunto, che gestisce la distribuzione della coppia anteriore e posteriore, la coppia, la rigidità delle sospensioni, la durezza dello sterzo e il sistema e-LSD (electronic-Limited Slip Differential) per creare una modalità di guida dedicata alle derapate.

I sistemi di Hyundai

L’e-LSD monitora gli input provenienti dai sensori delle ruote per identificare quando una ruota necessita di coppia supplementare per migliorare l’aderenza complessiva. In questo modo l’e-LSD migliora la maneggevolezza nelle curve e la guida ad alta velocità in pista, nonché in condizioni di guida avverse, come su ghiaccio e neve. L’e-LSD è pensato appositamente per IONIQ 5 N.

Inoltre, Ioniq 5 N usa il sistema N Torque Distribution che ottimizza l’output per le diverse modalità di guida, consentendo al conducente di selezionare il livello di coppia alle ruote anteriori e posteriori. Il sistema N Torque Distribution e l’e-LSD lavorano insieme per distribuire la potenza a tutte e quattro le ruote in rapporti variabili e sono specificamente progettati per rispondere rapidamente all’erogazione istantanea e continua di potenza propria dei veicoli elettrici, anche in condizioni estreme di basso attrito come quelle di Arjeplog.