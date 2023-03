Hyundai Kona EV: il compromesso elettrico

La Hyundai Kona EV nel panorama delle auto elettriche è una delle proposte più interessanti. Il motivo è semplice, consente un utilizzo quotidiano per l’equilibrio raggiunto tra consumi e velocità di ricarica.

Hyundai Kona EV: 64 kWh di batteria e 460 km di autonomia garantiti

Quando si parla di auto elettriche come la Hyundai Kona EV, l’autonomia è cruciale, ed il SUV coreano riesce a svettare sotto questo aspetto. Infatti, con il suo pacco batteria da 64 kWh consente di percorrere 480 km senza sforzarsi troppo, in un percorso misto tra strade urbane, extraurbane ed autostrade. Merito di proporzioni e pesi da B-SUV associati ad un pacco batteria grande quasi come quello di vetture elettriche più imponenti.

In particolare spicca il dato di consumo in autostrada, anche con il climatizzatore accesso, 15,5 kWh/100 km. Se si forza l’andatura comunque i 420 km sono a portata di piede, per cui mantiene le promesse e consente di viaggiare senza programmare soste forzate alle colonnine.

Offre spunto e dinamismo e si ricarica rapidamente

La Hyundai Kona EV consente di spostarsi con un certo dinamismo, grazie al motore elettrico da 204 CV e 395 Nm. Sulle strade di montagna si può incrementare la rigenerazione con le palette dietro il volante, in modo da poter recuperare più energia in discesa e risparmiare lavoro all’impianto frenante. Quando ci si ferma a ricaricare, inoltre, si può scegliere di abbreviare i tempi con una colonnina rapida a 100 kw. Infatti, in questa situazione bastano 47 minuti per recuperare dal 20 all’80% di energia.

Ma comunque, basta fermarsi 30 minuti, magari sfruttando una colonnina a corrente continua da 50 kW, mentre si fa la spesa, per ritrovarsi con un’autonomia a prova di utilizzo giornaliero. Se invece non si ha fretta, lasciandola circa 4 ore 20 minuiti attaccata ad una colonnina a corrente alternata si può recuperare tutta la carica a 10.5 kW di potenza.

Da 42.600 euro con la batteria da 64 kWh incentivi esclusi

La Hyundai Kona EV con batteria da 39 kWh ha un listino competitivo, che parte da 36.750 euro, incentivi esclusi. Ma consigliamo di investire la differenza per arrivare ai 42.600 euro della versione d’accesso alla variante da 64 kWh, la Exclusive, perché consente di guidare quest’auto quasi come una vettura tradizionale.