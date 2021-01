Hyundai Bayon, diramate le immagini teaser del nuovo SUV compatto

La Hyundai Bayon sta arrivando e riprenderà alcuni elementi stilistici della Kona e della i20 con linee fresche e innovative.

Hyundai ha diramato in rete immagini teaser inedite che anticipano l’inedita Bayon, SUV di segmento B caratterizzato da un design accattivante e futuristico. La nuova Hyundai Bayon sarà quindi il modello più recente della Casa coreana a declinare il linguaggio stilistico denominato “Sensuous Sportiness”, in grado di mescolare sapientemente innovazione estetica e look emozionale.

Look futuristico

Dalle immagini a nostra disposizione è possibile apprezzare una porzione della vista anteriore che si distingue per la presa d’aria dal design sottile che si estende in maniera orizzontale per tutta l’ampiezza del frontale. All’altezza dei parafanghi troviamo le “sfuggenti” luci diurne (DRL), chiamate a separare i fari anteriori. Al posteriore spiccano invece i suggestivi gruppi ottici a forma di freccia, posizionati agli estremi laterali, che risultano uniti in un unico elemento tramite una sottile striscia rossa a sviluppo orizzontale. Le luci regalano alla vettura una maggiore larghezza visiva, enfatizzando in questo modo le forme del posteriore.

In Europa nel 2021

La Hyundai Bayon debutterà in Europa nel corso della prima metà del 2021, mentre nelle prossime settimane verranno diffuse nuove e più dettagliate informazioni.

Hyundai Bayon: le immagini teaser ufficiali Vedi tutte le immagini +4