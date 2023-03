Hyundai i10 restyling 2023: tempo di rinnovamento

Siamo già arrivati a metà carriera per quanto riguarda la Hyundai i10, dunque, è giunto il momento di festeggiare un restyling attuato per renderla ancora più fresca. La filiale europea del costruttore coreano ha rilasciato le prime informazioni circa il nuovo modello, che andrà in produzione nel mese di aprile, in attesa di una commercializzazione programmata per la seconda metà dell’anno. Per conoscere i prezzi dell’Italia bisognerà pazientare ancora un po’.

Hyundai i10: il look cambia poco

Ciò che si evince distintamente dalle immagini fornite dalla casa madre, la linea della i10 è sostanzialmente confermata, anche nella variante i10 N Line. Entrambe le versioni sono facilmente riconoscibili per il diverso design dei paraurti e per le finiture esterne specifiche. L’aggiornamento è stato molto tenute esternamente, ma più incisivo all’interno dove compaiono delle dotazioni degne di modelli di categoria superiore. Non sono state ancora diffuse informazioni precise riguardanti i powertrain, che dovrebbero rimanere invariati, con la scelta tra il 1.0 aspirato da 67 CV e il turbobenzina T-GDi di pari cilindrata da 100 CV, con la possibile riconferma del 1.0 Econext Gpl nel nostro Paese.

Più ADAS a disposizione

Come dicevamo, adesso, su tutte le versioni è disponibile la strumentazione digitale con schermo da 4,2″ e l’infotainment da 8″ aggiornato, che prevede gli update over-the-air e la connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La rete di bordo ha il 4G che permette di integrare il sistema e-Call di seconda generazione, poi ci sono anche delle prese Usb-c e la piattaforma di ricarica wireless. La i10 è fornita del pacchetto di Adas Hyundai Smart Sense con frenata automatica, che comprende anche il riconoscimento dei ciclisti e il Lane Following Assist. È stato inoltre introdotto il Rear Occupant Alert, per non dimenticare qualcuno (bambini o animali) sul sedile posteriore. Il Purple Package offre luci d’ambiente blu, sedili in tessuto tartan e sezioni della plancia con colore a contrasto. Una soluzione in più per chi ricerca maggiore carattere.