Nuova Opel Corsa 2023: interni, prezzo, foto del restyling

Quali saranno le novità in cantiere per Opel Corsa 2023? In cosa si differenzierà dall’edizione precedente in materia di impostazione estetica, abitacolo e tecnologie di bordo? Come sarà l’assortimento delle motorizzazioni?

In questo articolo puntiamo i riflettori sull’imminente nuova Opel Corsa 2023, attesa durante l’anno: un aggiornamento che, superata di poco la boa dei quarant’anni (la “storica” prima serie debuttò nel 1982), riguarderà un generale refresh “di mezza età” dell’attuale sesta generazione, sul mercato dal 2019 e che, per la prima volta nella storia del modello, venne svelata in anteprima in configurazione 100% elettrica (Opel Corsa-e), e soltanto nelle settimane successive (fine giugno 2019) anche nelle altre declinazioni di motorizzazione.

Nuovo design frontale

La nuova edizione 2023 di Opel Corsa manterrà il pianale CMP-Common Modular Platform condiviso fra gli altri con Peugeot 208. Alcune foto-spia “captate” dal Web nell’autunno 2022 avevano permesso di osservare, negli esemplari di pre-serie in fase di collaudo, alcuni aggiornamenti estetici. In particolare, le novità di stile dovrebbero concentrarsi sulla parte anteriore del corpo vettura (paraurti, gruppi ottici, griglia frontale), un facelift che renderà gli elementi più vicini all’attuale lineup Opel. Analogamente, è possibile un “maquillage” anche nella zona posteriore: nuovo “lettering” di modello, e un restyling alla fanaleria.

Per gli interni, è possibile l’adozione del pannello in nero lucido che equipaggia il crossover Opel Mokka (che con la “segmento B” condivide l’impostazione meccanica) e che integra la strumentazione digitale e il display centrale di visualizzazione e controllo delle funzionalità multimediali e infotainment.

La versione elettrica

Sotto al cofano, nuova Opel Corsa 2023 potrebbe portare in dote l’unità motrice 1.2 turbo benzina mild-hybrid con sistema a 48V e 131 CV di potenza massima, nonché una versione potenziata della declinazione 100% elettrica Opel Corsa-e: si è parlato di un upgrade da 136 CV a 156 CV (in effetti, la “cugina” Peugeot e-208 con il medesimo aggiornamento di potenza ha debuttato in ordinazioni nei primi giorni del 2023).

Addio alla motorizzazione Diesel

Più avanti si saprà se Opel Corsa 2023 abbandonerà le versioni a gasolio dal proprio listino: è possibile che sia così (il condizionale è tuttavia d’obbligo: staremo a vedere), in quanto – come si accennava più sopra – ci si attendono due importanti “news” di propulsione, cioè il 1.2 mild hybrid 131 CV e una declinazione più potente di Opel Corsa-e “zero emission”.

Prestazioni

L’attuale gamma di Opel Corsa si articola sulle tre motorizzazioni 1.2 benzina 75 CV, turbo 101 CV e turbo 131 CV, gasolio 1.5 da 102 CV ed elettrica (Opel Corsa-e) da 136 CV. Obiettico dei tecnici di Russelsheim sarà, chiaramente, l’”upgrade” delle proposte in vendita anche in chiave prestazionale, ovvero in termini di consumi ed emissioni.

Quando uscirà la nuova Opel Corsa?

L’esordio commerciale di Opel Corsa 2023 è atteso entro il primo semestre dell’anno: il suo arrivo è dunque imminente. Più avanti si saprà anche la composizione di gamma (attualmente, la compattissima tedesca viene declinata negli allestimenti “base”, Edition, Design & Tech, Elegance, GS). Riguardo ai prezzi, dovrebbero mantenersi sugli attuali importi, che partono da 18.650 euro.