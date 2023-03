Hyundai Kona 2023, presentata la nuova generazione

Il nuovo SUV compatto, Hyundai Kona di seconda generazione, è stato presentato in anteprima mondiale. L’evento è stato svelato sul canale ufficiale di YouTube del brand coreano, durante il quale è stato tolto il velo alla versione a batteria di questo amabile veicolo tutto fare. Successivamente, ci sarà tempo per rivelare a tutti le alternative endotermiche a benzina, full hybrid e la variante N Line, la più sportiva.

Cresce in dimensioni

La nuova Kona ha delle dimensioni più generose rispetto alla precedente generazione, infatti cresce di ben 15 cm di lunghezza per offrire più spazio a bordo e nel bagagliaio. Anche il passo cresce di 6 cm (2.660 mm, mentre la totali), mentre la larghezza è di 1.825 mm, 2,5 cm in più. Lo scatto maggiore è quello del bagagliaio, che arriva a toccare 446 litri, molto più di prima.

Hyundai Kona, nuovo design

Il SUV coreano si contraddistingue per una fascia luminosa a LED che solca tutto il muso da parte a parte, e che nella versione EV offre alcune decine di pixel capaci di regalare diverse animazioni all’accensione. Anche al posteriore troviamo la stessa soluzione stilistica, però con LED rossi. Molto particolare la terza luce di stop posta sopra il lunotto, che prosegue fino al tetto.

All’anteriore non abbiamo più una griglia, ma un paraurti più elaborato e un passaruota in tinta con la carrozzeria. Le fiancate sono muscolose e richiamano quelle della Tuscon.

Contenuti più ricchi

Nell’abitacolo si respira un’aria tecnologica, merito di un doppio display da 12,3” orientato verso il guidatore. Il selettore della modalità di marcia, invece, è stata spostato sul piantone del volante, per lasciare ancor più spazio al centro e per aumentare il comfort utile. Grandi passi avanti per ciò che riguarda la comodità, infatti, su richiesta, i sedili anteriori possono avere la modalità “chaise longue” già vista su Ioniq 5, con possibilità di reclinarli e trasformarli in “poltrone letto”.

Di serie ci sono delle luci ambientali, così come il portellone elettrico configurabile. Al debutto anche a funzionalità i-Pedal per accelerare, frenare e arrestare soltanto con il pedale dell’acceleratore. Presenti anche due porte USB-C davanti, due dietro e una presa di corrente nel tunnel centrale. Su richiesta l’impianto stereo dello specialista Bose.