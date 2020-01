Citroen C3 Aircross: debutta la versione C-Series

Tanta personalità con dettagli colorati all’esterno ed all’interno e motorizzazioni benzina e diesel anche con cambio automatico.

Era il 2017 quando è arrivata sul mercato la Citroën C3 Aircross che è subito diventata protagonista tra i SUV di segmento B per via dello stile, dell’ampia scelta di personalizzazioni, dell’abitabilità e dei 12 sistemi di aiuto alla guida. In questo modo ha conquistato più di 260.000 clienti, diventando la seconda vettura Citroën più venduta al mondo.

Tanta personalità e motorizzazioni benzina e diesel

Adesso la C3 Aircross è diventata la prima Citroën a fregiarsi dell’edizione speciale “C-Series”. Questa versione speciale si distingue all’esterno per un badge “C-Series” in rilievo 3D e per dei dettagli colorati in tinta “Anodised Deep Red”. Anche l’abitacolo pone l’accento sul colore rosso mediante richiami su sedili e tappetini. Disponibile con le livree Natural White, Steel Grey Metallizzato, Platinium Grey Metallizzato e Nero Perla, presenta anche una decorazione del battitacco specifica.

La vettura in questione è basata sulla versione Feel, rispetto alla quale offre la climatizzazione automatica, i fari fendinebbia, il tergicristallo anteriore automatico, il retrovisore interno fotocromatico, i sensori di parcheggio posteriori, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box e Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Completano il quadro i cerchi in lega da 16 pollici MATRIX Diamond o Black ed il tetto bicolore a contrasto.

Le motorizzazioni

Sotto il cofano troviamo le motorizzazioni benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, diesel BlueHDi 100 S&S con trasmissione manuale a 6 marce e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.

Citroen C3 Aircross: la prima delle “C-SERIES” Vedi tutte le immagini +8