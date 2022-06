Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: dotazione e uscita

Con l’allestimento Rip Curl, Citroen C3 Aircross rinnova la serie speciale dedicata agli appassionati di sport outdoor. L sviluppo di Citroen C3 Aircross Rip Curl è stato curato, come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, insieme all’omonima azienda specializzata in abbigliamento sportivo e per il tempo libero.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: ecco quando la vedremo su strada

Il via alle ordinazioni di Citroen C3 Aircross Rip Curl è fissato per il 1 luglio. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per settembre 2022.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: equipaggiamento dedicato

Base di partenza scelta per Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022 (terza proposta Rip Curl dopo le edizioni 2018 e 2020) è la declinazione alto di gamma Shine del compact-SUV del Double Chevron, caratterizzata da un assortimento di accessori e dotazioni particolarmente “ricco” e gradito dal pubblico (viene scelto, rivelano i vertici Citroen, dal 60% dei clienti insieme alla configurazione Shine Pack). In aggiunta, C3 Aircross Rip Curl aggiunge:

Pack Color “Anodysed Blue”;

Cerchi in lega “Origami Black” da 17”;

Finestratura posteriore oscurata;

Nuove finiture interne in tinta “Blue Jeans”;

Monogrammi “Rip Curl” a lettere bianche nella zona posteriore del corpo vettura.

C3 Aircross Rip Curl 2022: interni

Nell’abitacolo si notano i rivestimenti dei sedili Advanced Comfort “Hello Chinor” a maglia nei toni grigio-blu (in abbinamento con un tessuto tecnico “Sapphire Blue” effetto pelle per la zona superiore degli schienali e quella anteriore delle “sedute”), con cuciture in blu “La Rochelle” a vista. Una fascia “Tiki Brasilia” con con motivo tribale polinesiano bianco e nero impreziosisce la parte imbottita e la parte superiore degli schienali. La “firma” Rip Curl viene replicata sui tappetini.

Dotazioni multimediali

L’equipaggiamento di infotainment adottato da Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022 presenta, di serie, il touch pad da 9” integrato nella plancia, l’Head-up Display a colori utile alla visualizzazione delle principali informazioni sul campo visivo del conducente, la funzione Keyless Access & Start, la ricarica mobile per gli smartphone e il Connect Box.

Modularità e versatilità di impiego

Per venire incontro alle esigenze della clientela-tipo (attenta soprattutto alle doti di carico), Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022 adotta sedili posteriori ripiegabili e scorrevoli in due parti indipendenti, e il sedile passeggero anteriore ripiegabile. In questo modo, si ottiene un vano di carico da 2,4 m di lunghezza, adatto a trasportare attrezzature sportive voluminose, come una tavola da surf o un paio di sci. La capienza del bagagliaio varia fra 410-520 litri e 1.289 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Assetto e controlli di marcia

Fra le dotazioni di Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022 rivolte agli impieghi “loisirs” e finalizzati alle più ampie possibilità di utilizzo, si segnalano l’assetto rialzato (anche grazie alla presenza di un set di cerchi da 17”), le protezioni anteriori e posteriori, la protezione sottoscocca a 360 gradi e i codolini passaruota. Gli ausili di guida comprendono il Grip Control con sistema di assistenza nelle discese Hill Assist Descent selezionabile in tre modalità di controllo, per variare la motricità delle ruote anteriori a seconda del tipo di fondo stradale.