Citroen C3 Aircross Rip Curl, prezzi da 23.150 euro

Il nuovo allestimento speciale dedicato al crossover francese è ordinabile a partire da 23.150 euro.

In due anni di onorata carriera, la Citroen C3 Aircross ha conquistato i gusti degli italiani grazie alle sue numerose qualità, come ad esempio l’ampia abitabilità interna e gli ingombri contenuti, i numerosi sistemi di assistenza alla guida e senza dimenticare la sofisticata connettività di bordo. Ora, la Casa del Double Chevron ha deciso di ampliare la gamma del suo crossover dalle forme compatte con una inedita e ricca serie speciale battezzata Rip Curl, realizzata con la collaborazione dell’omonima azienda specializzata nell’abbigliamento sportivo e per il tempo libero.

Look distintivo

Basata sul già ricco allestimento Shine, la C3 Aircross Rip Curl si distingue dal punto di vista estetico per la presenza dei cerchi in lega specifici da 16 pollici MATRIX Black e per il tetto Pearl Black. Quest’ultimo risulta in contrasto con il resto della carrozzeria, regalando una presenza scenica di sicuro effetto. Non mancano i cristalli posteriori oscurati e alcuni dettagli del corpo vettura colorati, compresi nel Pack Color Rip Curl Anodised Ocre, mentre la presenza dei badge Rip Curl rendono immediatamente riconoscibile questa serie speciale

Abitacolo personalizzato

Forte personalizzazione anche all’interno dell’abitacolo dove spiccano i sedili rivestiti in tessuto tecnico specifico grigio Terpa, impreziositi da una decorazione grafica a righe orizzontali, non mancano inoltre impunture bianche e nella parte superiore dello schienale una fascia ocra che richiama i dettagli colorati degli esterni. La dotazione comprende inoltre tappetini specifici decorati con il logo Rip Curl.

La dotazione di dispositivi elettronici punta tutto sulla connettività, grazie alla presenza di un sistema di infotainment che permette di controllare tramite il display centrale da 7 pollici il sistema di navigazione GPS, la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e l’impianto audio. Degno di nota anche il Pack Auto che comprende climatizzatore automatico e tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia e il Pack City che include invece alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori. La sicurezza è invece garantita dal sistema Active Safety Brak (frenata automatica d’emergenza) e il Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi.

Motorizzazioni e prezzi

La C3 AirCross Rip Curl è disponibile con i benzina PureTech 100 e 130 e con i diesel BlueHDi 100 e 120. La serie speciale è già ordinabile ad un prezzo che parte da 23.150 euro.

