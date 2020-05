Citroën C3 Aircross: arriva l’edizione speciale Rip Curl

Avrà un’estetica più personale, una dotazione ricca ed sarà disponibile in Francia dal 1 giugno

Citroën ha in comune con il brand Rip Curl la creatività e la creazione di prodotti che inseguono sempre le nuove tendenze tecnologiche, per cui la partership tra i due Marchi continua in maniera naturale da quattro anni e adesso ha dato vita ad un’edizione speciale della C3 Aircross che sarà disponibile in Francia dal 1 giugno.

Ricca e alla moda con gli inserti colorati

Basata sull’allestimento Shine, la variante Rip Curl di questo B-SUV capace di conquistare 290.000 clienti nel Vecchio Continente presenta una dotazione che annovera il Citroën Connect Nav 3D con schermo touch da 7 pollici e funzione Mirror Screen, il Citroën Connect Box ed il climatizzatore automatico.

Esteticamente, oltre alle barre sul tetto in nero lucido, ed agli elementi di protezione anteriori e posteriori, vanta i cerchi in lega Matrix da 16 pollici, il tetto nero, i vetri oscurati, gli inserti ocra anodizzato Rip Curl intorno ai fari anteriori e sulle calotte dei retrovisori, della stessa tonalità ispirata alle dune di sabbia e al sole: elementi tipici del mondo del surf. Completa il quadro l’adesivo con il motivo grafico ed il logo del marchio Rip Curl sul terzo finestrino. Immortalata nella livrea Platinum Grey, questa edizione speciale della C3 Aircross è disponibile anche con altri 3 colori: Cumulus Grey, Perla Nera Black e Natural White.

Tocchi di giallo ocra anche nell’abitacolo

L’abitacolo si caratterizza per il tessuto tecnico grigio e per le strisce di colore giallo ocra presenti sui sedili. La stessa firma cromatica si ritrova anche sui tappetini con il logo Rip Curl. Non manca il divano posteriore scorrevole che amplifica la poliedricità di utilizzo di questo modello.

Citroën C3 Aircross Rip Curl: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6