Maserati Grecale GT: la prova su strada

Maserati Grecale è il secondo Suv prodotto dalla Casa del Tridente e nella versione GT con il sistema ibrido leggero strizza l’occhio all’ambiente senza rinunciare al DNA della Casa di Modena.

Maserati Grecale: design elegante con personalità sportiva

Proporzionata, elegante, con una sportività non urlata, ma presente, la Maserati Grecale mantiene dimensioni generose, con una lunghezza 4,85 metri, ed una carreggiata posteriore vicina ai 2 metri. I suoi tratti caratteristici, tipici di una vettura del Tridente riguardano la calandra, le branchie sui passaruota anteriori, ed il simbolo del Brand, ben evidente sul corpo vettura. La presenza di dettagli cromati si evince anche attraverso l’elemento che trova spazio tra i fari posteriori, mentre la fiancata è impreziosita dai cerchi forgiati da 20 pollici con cui è equipaggiato l’esemplare in prova.

Maserati Grecale: un abitacolo dal lusso tecnologico

Con delle dimensioni esterne generose, l’abitacolo della Maserati Grecale non poteva non essere spazioso, e la disponibilità di centimetri per le gambe di chi siede dietro deriva anche da un passo superiore ai 2,90 metri. Ampio il bagagliaio da 535 litri, mentre le finiture riprendono gli standard elevati a cui la Casa del Tridente ci ha abituati da anni, tanto che la vettura del test ha anche la plancia rivestita in pelle. Questa ospita 3 i display, secondo uno schema che vede il primo dedicato alla strumentazione, il secondo, da 8,8 pollici, al climatizzatore, mentre il terzo, da 12,3 pollici, all’infotainemnt. E qui c’è un’evoluzione importante, perché il sistema multimediale ha origine Android Automotive, può contare sull’assistente vocale Google, e beneficia della navigazione online. Rimane, in bella mostra, l’orologio di stampo classico, ma non fatevi incantare dalle apparenze, perché funziona come uno smartwathc. A corollario di un ambiente decisamente chic e tecnologico, ecco che troviamo un impianto audio Sonus Faber da 21 speaker.

La guida è da vera Maserati

Tutto quello che fa della Maserati Grecale una vettura dell’era moderna, non va ad inficiare le caratteristiche dinamiche, che sono un vanto del brand, da sempre. Nonostante le dimensioni, infatti, questo Suv risponde bene ai comandi, è reattivo, ed i 300 CV coadiuvati dai 450 Nm di coppia erogati dal 2 litri a 4 cilindri sovralimentato, accoppiato ad un sistema mild hybrid a 48 Volt sono sempre pronti ad entrare in gioco. Ma il suo asso nella manica è l’e-Booster: un compressore elettrico che interviene ai bassi regimi per avere una spinta sempre costante. Se queste caratteristiche non vi avessero ancora convinto sulla bontà del progetto, allora dovete sapere che la Grecale vanta una trazione integrale permanente che privilegia l’erogazione della coppia al posteriore: così tra le curve il coinvolgimento è massimo. Inoltre, le sospensioni ad aria e il differenziale a slittamento limitato, presenti sulla vettura in prova, rappresentano un plus a cui è difficile rinunciare. Il risultato di tutta questa tecnologia è una vettura che sa essere comoda come poche, ma, all’occorrenza, sa anche regalarvi un sound coinvolgente, e ricordarvi che, quel Tridente, merita di stare sulla sua carrozzeria. Quello che sconvolge è la sua compostezza nell’eseguire manovre d’emergenza, la sua rapidità d’inserimento in curva, e la sua capacità di nel trasmettere le informazioni dalla strada filtrandone le asperità. Quei paddle dietro il volante, in certi frangenti, rappresentano un’attrattiva irresistibile, per gestire in modalità manuale il cambio automatico ad 8 rapporti. Ovviamente, incrementando l’andatura salgono anche i consumi che, in media si attestano intorno ai 10-11 km/l.

Prezzo da 81.000 euro con una dotazione da integrare

Per mettere in garage la Maserati Grecale GT della nostra prova bisogna mettere in conto un esborso di 81.000 euro, ma la dotazione di base va integrata, per avere tutti gli ADAS di ultima generazione.