Svelata la nuova Maserati GranCabrio

Maserati ha svelato la nuova Maserati GranCabrio, l’ultima aggiunta al suo prestigioso marchio, pensata per gli amanti della guida all’insegna del comfort e dello stile. La GranCabrio è la nuova e altrettanto raffinata versione cabriolet della pluripremiata GranTurismo, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Al momento del debutto, la Maserati GranCabrio è offerta nella configurazione Trofeo, equipaggiata con il motore Nettuno a sei cilindri, un’unità da 3.0 litri twin-turbo che eroga 550 CV. Questo motore rappresenta il carattere distintivo e potente delle vetture più performanti nel roster del Tridente.

Debutta la nuova Maserati GranCabrio: prime immagini ufficiali

All’interno della GranCabrio, le eccezionali prestazioni del motore Nettuno, il più potente mai creato per una Maserati GranTurismo, si combinano nuovamente con un comfort autentico, ideale per lunghi viaggi. Questa volta, però, l’esperienza di guida en plein air aggiunge un ulteriore livello di godimento, consentendo di apprezzare appieno la bellezza del viaggio e le caratteristiche uniche di questa straordinaria vettura da ogni angolazione.

La nuova cabriolet del Tridente è interamente prodotta in Italia e segue le tracce della GranTurismo, presentando una nuova e affascinante interpretazione della gran turismo per eccellenza. Senza compromessi sul lusso, sulle prestazioni, sulla comodità di guida e sulla sportività, questa vettura continua a incarnare l’eccellenza del marchio Maserati.

Il tetto in tessuto della Maserati GranCabrio si rivela perfetto per occupare un minimo ingombro quando viene riposto automaticamente nel bagagliaio. Questa operazione avviene rapidamente, in soli 14 secondi, anche mentre la vettura è in movimento fino a 50 km/h. Nonostante questa soluzione, lo spazio all’interno è garantito per quattro passeggeri, rendendo la vettura ideale per viaggiare in compagnia o da soli, godendosi la sensazione del vento tra i capelli e assaporando tutte le emozioni di una guida d’eccellenza, avvolta nello stile italiano più autentico.

L’eleganza della Maserati GranCabrio si fa ancora più evidente e apprezzabile dall’esterno, soprattutto quando il tetto è aperto e il rombo del motore risuona nell’aria. La sensazione di fusione con la strada e il panorama circostante è un’esperienza unica, che solo la versione spyder di questa vettura, protagonista di una storia di successo che si estende per oltre sessant’anni, può offrire. La tradizione della cabriolet di Maserati risale alla presentazione della prima sportiva da strada del marchio, la 3500 GT, al Salone di Ginevra del 1959.

La cura per il design e la dedizione per i dettagli esclusivi non compromettono affatto le prestazioni e il divertimento alla guida; allo stesso modo, la tecnologia rappresenta un elemento distintivo e innovativo, che si manifesta nei servizi di infotainment e assistenza alla guida di prim’ordine, offrendo sicurezza e intrattenimento durante la guida di una vettura che non ammette compromessi. È il compagno ideale per avventure senza fine, bilanciando in modo impeccabile l’estetica e la funzionalità senza eccessi.

Nata parallelamente alla GranTurismo, la nuova GranCabrio incarna l’incontro tra un’efficienza impeccabile e la bellezza intrinseca di un’auto che ha mantenuto nel tempo la sua identità distintiva. Incarna il ruolo di regina dello stile, con proporzioni classiche tipiche del marchio di Modena, ma dotata di un carattere contemporaneo all’avanguardia. Ospita una meccanica best in class e una tecnologia di ultima generazione. Gli interni pregiati mantengono la rinomata artigianalità italiana, evidenziando il tipico “equilibrio dei contrasti” e un lusso audace e sempre moderno, seguendo la migliore tradizione delle vetture più iconiche del Tridente.