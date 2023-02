Maserati GranTurismo Folgore: prezzo da 261.000 euro

Maserati GranTurismo Folgore, un modello che racconta la grande tradizione del Tridente e che sposa il futuro, grazie alla trazione integrale e l’alimentazione alla spina. La linea resta molto classica, fedele allo stile vincente che ha reso le berlinette di Modena delle icone senza tempo. Ciò che muta è quello che sta sotto pelle, perché oltre ai motori V6 chiamati Nettuno, adesso ci sono tre unità elettriche dalla grande spinta.

Grande potenza

La Maserati è entrata di prepotenza nel mondo della Formula E, e adesso, quella tecnologia è stata trasferita anche sulle vetture di serie. L’azione combinata dei tre propulsori, il cui funzionamento è controllato tramite dei sofisticati inverter al carburo di silicio, è capace di raggiungere una potenza combinata di 762 CV. Una cifra molto elevata, per fare una paragone sono addirittura 272 in più rispetto al V6 della versione Modena e 210 in più rispetto alla Trofeo mossa dallo stesso motore.

Gestione della potenza

La gestione della potenza dei tre motori avviene in modo disaccoppiato, le unità posteriori possono mandare la coppia su ogni singola ruota in modo indipendente. Questo sistema è chiamato torque vectoring, che si comporta in modo vicino a quanto avviene con un tradizionale differenziale a controllo elettronico, con il vantaggio di un livello superiore di trasmissione della potenza. Sulla Maserati GranTurismo Folgore, infatti, ogni ruota può scaricare a terra fino a 400 CV.

La batteria della Maserati GranTurismo Folgore

La berlinetta del Tridente è alimentata da una batteria da 92,5 KWh, che viene assemblata nel nuovo polo per gli accumulatori di Mirafiori, a Torino. I moduli sono disposti seguendo uno schema a forma di T e si collocano a un palmo da terra, con il peso distribuito in modo uniforme nella zona del tunnel centrale e non, come capita di solito sulle auto alla spina, sotto i sedili anteriori.

Questa scelta si converte nell’abbassamento del baricentro della vettura, apportando un beneficio al comportamento e alla tenuta di strada. Per quanto riguarda il sound, questo viene riprodotto in modo artificiale, ma è quanto mai coerente con il rombo dei V8 del passato. Prezzo a partire da 261.000 euro.