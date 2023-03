Dopo Lamborghini anche Maserati avrà il suo film

Maserati avrà un film, prodotto dalla stessa casa di “Lamborghini – The man behind the legend”. Sarà incentrato sulle origini del Tridente.

Sarà contenta una frangia di appassionati, anche se, visto il lavoro deludente del film su Lamborghini, si spera che venga creato qualcosa di più raffinato e veritiero. Dunque, dopo la casa del Toro, anche Maserati avrà un lungometraggio sulla sua ricca storia di trionfi, discese e risalite verso la gloria. La Motor Valley italiana tiene alta l’attenzione dei media, che attingono dalla sua magnifica produttività gli spunti per coinvolgere spettatori davanti allo schermo. “Maserati: a racing life“, questo è il nome della pellicola dedicata alla storia di Ettore ed Ernesto Maserati, fratelli di Alfieri e tra i fondatori della Casa del Tridente. La casa produttrice sarà la Ilbe, la stessa di “Lamborghini – The man behind the legend“.

Storia di due fratelli

Avendo come tema principale la storia dei due fratelli Maserati, probabilmente in questa nuova pellicola la vicenda verterà sulla fondazione della Casa del Tridente, che ha visto la luce il 1 dicembre 1914 in via de’ Pepoli, nel centro storico di Bologna, come “semplice” officina di elettrauto. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Maserati si concentrerà sulle auto sportive, intraprendendo collaborazioni per varie scuderie competitive, a cominciare da Diatto.

Proprio su una di queste, nel 1926, nacque la Maserati Tipo 26, la prima auto firmata Maserati. Nella loro grande ascesa non mancano i punti bassi, la tragedia, come quella che nel 1932 portò alla morte di Alfieri dopo un grave incidente d’auto. In seguito ai grandi successi in pista, arrivano anche le auto stradali, in cui lo stesso spirito battagliero viene trasferito completamente.

Maserati oggi

È facilmente ipotizzabile che, come per Lamborghini, le vicende trattate non arrivino ai giorni nostri, anzi, si fermeranno ben prima. Attualmente Maserati si sta costruendo una nuova immagine, coerente con la tradizione fatta di sport e lusso, ma adesso incentrata sullo sviluppo delle motorizzazioni elettriche chiamate Folgore, che hanno debuttato anche sulla nuovissima GranTurismo.