Maserati GranTurismo: le prime immagini degli interni

Della Maserati GranTurismo che uscirà durante questo 2023 sappiamo, più o meno, quasi tutto. Adesso, però, grazie all’anteprima fornita dal Tridente stesso tramite alcune immagini rilasciate anche sui suoi canali social, è possibile osservare il lussuoso abitacolo della prestigiosa 2+2 italiana, che avrà un prezzo di mercato – di partenza – di 150.000 euro.

Spazio più funzionale

Sulla GranTurismo si nota una particolare ricerca del miglior sfruttamento degli spazi possibile, provando a concepire un ambiente più comodo e pratico per guidatore e passeggeri. Togliendo di mezzo la leva del cambio, è stato guadagnato uno spazio extra per collocare oggetti di piccole dimensioni nel tunnel centrale. Tra la plancia e i sedili, se si fa il paragone con il modello di precedente generazione, non compaiono più i tasti fisici. Adesso, i servizi di bordo e le funzioni del sistema multimediale MIA, si gestiscono sfiorando il grande display che campeggia al centro della plancia. Diventa digitale anche l’orologio al centro delle bocchette dell’areazione.

Quadro strumenti digitale

Completamente digitale il quadro strumenti, con una grafica che muta in funzione del driving mode selezionato. Per le versioni a benzina, si può scegliere di selezionare anche la modalità senza aiuti elettronici tranne l’ABS, altrimenti si può optare per quattro tipologie: Comfort, GT, Sport, Corsa. Posto a tutta larghezza dietro la corona del volante sportivo, a tre razze, leggermente a calice e completamente rivestito in pelle, lo schermo sembra piuttosto ampio e ben visibile.

Gli avvolgenti sedili Maserati

Non si può restare indifferenti dai tanti dettagli che si notano nell’abitacolo, dalle lavorazioni in rilievo che impreziosiscono i rivestimenti della plancia e dei pannelli delle porte. Ampi e molto avvolgenti i sedili, sia quelli anteriori sia quelli posteriori, dove sembra esserci tutto lo spazio utile per viaggiare comodi anche da adulti. In definitiva la Maserati GranTurismo si candida a essere un gioiello nel nome del lusso, del comfort e delle prestazioni.