Maserati GranTurismo 2023: ecco il prezzo della PrimaSerie

Piano piano la nuova Maserati GranTurismo si sta svelando sempre più. Adesso sale agli onori della cronaca la PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition, disponibile attraverso il sito ufficiale del Tridente dove si può configurare e conoscere nei suoi più intimi dettagli. Il prezzo di partenza è di 181.200 euro, di certo non per tutte le tasche, ma è normale per il blasone e per il progetto tecnico che sta alla base di questo veicolo.

PrimaSerie, solo 75 esemplari

La serie di lancio sarà costruita in sole 75 unità, non un numero casuale, ma un omaggio ai 75 anni delle grand touring del Tridente. Questa magica cifra si ritroverà cucita anche sui quattro poggiatesta di ogni esemplare e sarà visibile anche in altre sezioni dell’auto. Su questo allestimento, poi, ci saranno delle speciali tinte: le GranTurismo Trofeo in versione PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition saranno in Grigio Lamiera o Nero Cometa con dettagli Rosso Corsa o Verde Menta.

Le finiture a contrasto saranno specifica anche dei loghi esterni della vettura e delle impunture della selleria che, a loro volta, avranno una configurazione bicolore ispirata alla primissima GranTurismo.

I motori della Maserati GranTurismo

Attualmente ci sono due versioni con motore termico, mentre l’elettrica Folgore arriverà più avanti. La GranTurismo Modena dispone di un V6 biturbo da 490 cavalli che arriva a 302 km/h di velocità massima e ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,9 secondi; prezzo di partenza di 181.200 euro.

La GranTurismo Trofeo possiede lo stesso 3.0 biturbo che, tuttavia, tocca i 550 CV di potenza massima, per uno 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità di punta di 320 chilometri orari; costa 226.200 euro più optional. La GranTurismo Folgore, invece, avrà tre motori elettrici per 761 CV complessivi, 0-100 in 2,7 e 325 all’ora. La trazione è solo integrale per tutte le versioni.

Optional costosi

Di serie i cerchi di lega sono differenziati per l’anteriore e il posteriore (20″ davanti e 21″ dietro), ma a richiesta ci sono anche di diversa fattura, come i Pegaso forgiati da 3660 o 4270 euro, o gli Astreo da 4.880 o 5.490 euro. In aggiunta, si possono personalizzare anche le pinze freno: di serie sono di colore nero opaco, ma aggiungendo 976 euro si possono avere gialle, blu, rosse o nere, mentre per averle rosso anodizzato occorrono 2.196 euro. Solo personalizzando i colori esterni, dunque, al costo di listino si possono arrivare ad aggiungere quasi 30 mila euro.