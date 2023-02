Maserati 2023: novità e caratteristiche dei modelli in arrivo

Quali sono le novità Maserati per il 2023? Arriverà l’atteso primo modello ad alimentazione 100% elettrica? E quali saranno i segmenti di gamma interessati dai nuovi arrivi per il “Tridente”?

In questa guida facciamo una panoramica sull’aggiornamento di gamma che riguarda Maserati in chiave 2023: un anno che si preannuncia cruciale per il marchio modenese, che arriva da un 2022 caratterizzato dalla riorganizzazione degli stabilimenti torinesi, e nel quale avevano esordito Levante Hybrid e MC20.

Sarà proprio l’elevata elettrificazione uno dei punti fermi per la nuova gamma Maserati 2023: si inizia con Grecale “zero emission”, chiamata a dare il “fischio d’inizio” alla famiglia “Folgore” ad alimentazione completamente elettrica. Ci saranno, poi, diverse proposte a benzina che nasceranno sulla motorizzazione 3.0 V6 “Nettuno”.

Maserati Grecale Folgore

Fra i modelli di primo piano destinati ad arricchire il “new deal” dei modelli Maserati in un’ottica di produzione e tecnologie di alimentazione, un ruolo di primo piano va assegnato a Maserati Grecale Folgore, il cui esordio è previsto per l’estate 2023.

Il nuovo SUV a zero emissioni di Maserati, esposto in anteprima assoluta all’E-Prix di Roma (aprile 2022), allestito su un pianale derivato dalla piattaforma “Giorgio” (“base di partenza” di Alfa Romeo Stelvio) adotta due motori elettrici (potenza complessiva 544 CV e 800 Nm di coppia massima), alimentati da una batteria da 105 kWh di capacità e 400V di tensione.

L’arrivo di Grecale Folgore amplifica le strategie di sviluppo della propulsione 100% elettrica secondo Maserati, anche in chiave Motorsport: va ricordato, in effetti, che a dicembre 2022 era stata svelata la livrea di Tipo Folgore, a cura di Maserati MSG Racing, prima monoposto 100% elettrica della storia del Tridente che ha debuttato nella nona stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Maserati GranTurismo

Ad oltre dieci anni dal debutto della prima generazione, e a poca distanza dal fine produzione, la coupé sportiva Maserati GranTurismo torna, nella configurazione a due posti più due, sulla base di un nuovo pianale.

Maserati GranTurismo costituisce la prima “big news 2023” per il marchio: nel portale ufficiale online del “Tridente” ha, lo scorso gennaio, esordito la versione-lancio PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition, proposta a partire da 181.200 euro e programmata in 75 esemplari.

L’unità motrice che equipaggia Maserati GranTurismo 2023 è il V6 Nettuno 3 litri, da 490 CV per la declinazione “Modena”, e da 550 CV per l’allestimento “Trofeo”.

Maserati GranCabrio

La nuova generazione di Maserati GranCabrio, confermata dai vertici del marchio a ottobre 2022, è una delle novità più attese per il 2023. L’annuncio relativo all’imminente “reveal” era stato accompagnato da alcune immagini di anteprima, che ritraevano un esemplare di pre-serie, in prova, coperto con una camuffatura che ne celava l’impostazione di stile, sebbene fosse chiaro il ricorso ad una capote in tela.

Ulteriori dettagli di Maserati GranCabrio 2023 arriveranno più avanti: riguardo alla motorizzazione, si sa già che sotto il cofano verrà adottato il V6 “Nettuno” 3.0, qui da declinare in due livelli di potenza (490 CV e 550 CV per la versione Trofeo).

L’esordio commerciale di GranCabrio 2023 è atteso per la seconda metà dell’anno. Più avanti arriverà anche una configurazione Folgore, ad alimentazione 100% elettrica.

Maserati MC20 Cielo

Il modello più dichiaratamente sportivo del “Tridente”, ovvero Maserati MC20 Cielo, è già in vendita, con prezzi “chiavi in mano” che partono da 271.020 euro.

La declinazione “aperta” (in questo caso Roadster) della supercar MC20 porta in dote un tettuccio in cristallo, retrattile a comando elettrico e che può essere oscurato grazie all’impiego di una tecnologia PDLC-Polymer Dispersed Liquid Crystal. Anche la zona alle spalle dell’abitacolo si distingue da MC20 per la presenza di due appendici aerodinamiche in corrispondenza dei poggiatesta. La monoscocca in fibra di carbonio ha ricevuto un aggiornamento in ordine a garantire una maggiore rigidezza torsionale per via dell’assenza del tetto rigido.

L’unità motrice di Maserati MC20 Cielo rimane invariata: si tratta del “Nettuno” V6 che sprigiona 630 CV di potenza massima e 730 Nm di coppia massima, in abbinamento alla trasmissione automatica 8 rapporti con comando a doppia frizione. Velocità massima 320 km/h e 3” per lo scatto da 0 a 100 km/h.