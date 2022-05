Maserati MC20 Cielo, così si chiama la nuova spyder

Sarà svelata ufficialmente il prossimo 25 maggio la nuova spider su base MC20 di Maserati. Quel che però sappiamo oggi è che si chiamerà MC20 Cielo e che sarà un modello 100% Made in Italy. Sarà infatti sviluppata presso il Maserati Innovation Lab di Modena, e sarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, così come accade per la coupé.

MC20 Cielo: una sigla che racconta la vettura

La nuova Maserati MC20 Cielo rivela la sua vocazione sportiva e la sua peculiarità: MC è l’acronimo di Maserati Corse; 20 fa riferimento al 2020, anno in cui è iniziata la nuova Era del brand; Cielo sottolinea che si tratta di un modello votato al piacere di guida “open air”, pur mantenendo tutte le prerogative da vera super sportiva.

Motore da 630 CV come sulla coupé?

Nei mesi scorsi sono circolate delle foto spia che ritraevano il prototipo camuffato da una livrea che simulava il cielo con le nuvole. Molto probabilmente, come accade per la coupé, anche la Maserati MC20 Cielo sarà equipaggiata con il nuovo motore benzina 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza e chissà che non ne verrà presentata anche una versione completamente elettrica.